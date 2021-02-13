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Более 6 млн тенге в день зарабатывают автобусники Костаная

Фото: zakon.kz 13 февраля 2021, 10:15

За основу взяты данные за один день - 11 февраля.

Отчет автопарков работы дифференцированного тарифа в автобусах Костаная, предоставили в отделе ЖКХ, передает zakon.kz.

Alau.kz взял за основу данные за один день - 11 февраля.

Как сообщается, в отчете указаны пять компаний-перевозчиков. Каждый предоставил отчет о полученном доходе за 11 февраля.

Также в отчете указаны способы оплаты костанайцами за проезд:

  • наличными оплатили 13 628 пассажиров;
  • транспортными картами - 20 999;
  • банковскими картами - 40 952;
  • с помощью SMS - 98;
  • через мобильное приложение - 1 550.

Итого: за один день автобусами воспользовались 77 127 человек. Перевозчики заработали 6 218 560 тенге.

Дифференцированный тариф ввели в Костанае 9 февраля.

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