Более 6 млн тенге в день зарабатывают автобусники Костаная

Приложение zakon.kz
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За основу взяты данные за один день - 11 февраля.
Отчет автопарков работы дифференцированного тарифа в автобусах Костаная, предоставили в отделе ЖКХ, передает zakon.kz.
Alau.kz взял за основу данные за один день - 11 февраля.
Как сообщается, в отчете указаны пять компаний-перевозчиков. Каждый предоставил отчет о полученном доходе за 11 февраля.
Также в отчете указаны способы оплаты костанайцами за проезд:
Итого: за один день автобусами воспользовались 77 127 человек. Перевозчики заработали 6 218 560 тенге.
Дифференцированный тариф ввели в Костанае 9 февраля.
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