У самолета Qazaq Air лопнули шины при посадке в аэропорту Алматы

Приложение zakon.kz
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В соцсетях пишут, что подобный инцидент произошел накануне в Шымкенте.
При посадке в аэропорту Алматы у самолета Qazaq Air лопнули шины, передает zakon.kz.
Информация об этом инциденте появилась сегодня, 13 февраля, в группе авиаторов на Facebook.
Sputnik Казахстан сообщает, что при посадке самолета произошло разрушение двух шин правой стойки. На борту находились 63 пассажира. Пострадавших нет.
В соцсетях также пишут, что подобный инцидент произошел с самолетом Qazaq Air накануне в Шымкенте. В итоге самолет не взлетел.
Редакция zakon.kz обратилась в авиакомпанию за комментарием.
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