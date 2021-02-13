Инцидент с двумя самолетами Qazaq Air: МИИР проведет расследование

Инциденты прокомментировали в КГА.

Информацию по авиационным инцидентам с самолетами авиакомпании Qazaq Air прокомментировали в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает zakon.kz.

12 февраля в 23:20 по времени Нур-Султана с самолетом авиакомпании Qazaq Air рейс QAZ427 по маршруту Нурсултан-Шымкент произошел авиационный инцидент. Был прерван взлет воздушного судна из-за лопнувшей покрышки переднего шасси, пробег составил 700 метров. Воздушное судно было отбуксировано на стоянку. пресс-служба КГА

Также в ведомстве сообщили, что 13 февраля в 08:12 при проведении осмотра после посадки другого воздушного судна авиакомпании Qazaq Air, выполнившего регулярный рейс QAZ353 по маршруту Нурсултан-Алматы, обнаружено разрушение обоих пневматиков правой стойки шасси. Все пассажиры самолета эвакуированы, пострадавших нет.

По данным авиационным инцидентам будут проведены расследования со стороны Управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК, - добавили в КГА.

Ранее в соцсети появилась информация об инциденте, произошедшем в аэропорту Алматы: при посадке у самолета Qazaq Air лопнули шины. Также сообщалось, что подобный инцидент произошел с самолетом Qazaq Air накануне в Шымкенте. В итоге самолет не взлетел.

Редакция zakon.kz обратилась в авиакомпанию за комментарием.

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