Как повысить пенсию без увеличения налогов, рассказал эксперт

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По ее словам, возможным решением может стать регулярный пересмотр размера страховых взносов для работодателей.
Эксперт назвала способ повысить пенсии без увеличения налогов, передает zakon.kz.
Как рассказала РИА Новости ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" ЦСР Екатерина Хейфец, повышению пенсий в России без увеличения налогов на бизнес может способствовать введение гибкой ставки страховых взносов, которые должны меняться в зависимости от ситуации в экономике.
Возможным решением может стать регулярный пересмотр размера страховых взносов для работодателей, который позволит осуществлять гибкую пенсионную политику в соответствии с экономическим положением страны. Такой подход призван не перегружать бизнес в условиях кризиса, что в долгосрочной перспективе окажет положительный эффект на восстановление экономической активности, - сказала эксперт.
По ее словам, это снизит долю теневой занятости и простимулирует предпринимателей оформлять сотрудников в соответствии с установленным законом порядком.
При этом она раскритиковала предложения, связанные с повышением налогов на бизнес или отменой налоговых льгот для крупных, в том числе добывающих компаний.
Привязка социальных выплат к доходам от экспорта нефти, в том числе увеличение бюджета пенсионного фонда за счет полной отмены налоговых льгот для экспортеров сырьевых ресурсов не видится экономически оправданной, - уверена Хейфец.
Она считает, что в значительной степени популистскими являются и предложения о введении прогрессивной шкалы страховых взносов. Сейчас взносы в Пенсионный фонд РФ составляют 22% от годового фонда оплаты труда работника. Из них 6% идут на формирование базовой части пенсий, а 16% - индивидуальный тариф, который учитывается на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. Введение прогрессивной шкалы взносов повлечет в будущем дополнительные пенсионные права граждан с большей заработной платой.
Даже в странах с распределительной системой, когда размер пенсий привязан к доходу, установлен верхний предел индивидуального заработка, выше которого пенсионные взносы не взимаются, - отметила эксперт.
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