Кто не захочет отказаться от масок после пандемии COVID-19

Психолог объяснил, о ком идет речь.

В некоторых регионах России начался процесс ослабления масочного режима в связи с уменьшением эпидемической угрозы. При этом есть люди, которые продолжат носить защитные маски в общественных местах, даже если от них этого не будут требовать, передает zakon.kz.

В эфире радио Sputnik психолог, основатель "Академии моделирования будущего" Андрей Антонов объяснил, о ком идет речь.

В первую очередь это те, кто опасается заражения коронавирусом.

Чем больше у человека страха перед вирусами, чем глубже он "осел" на подсознательном уровне, тем сложнее ему смириться с новым фактом, что маски отменяются. Люди, которые считают, что маски все равно нужны и полезны, еще некоторое время продолжат ходить в них. Андрей Антонов

Также, по его словам, маски продолжат носить люди, которые не уверены в себе.

Еще маски продолжат носить люди с низкой самооценкой. Они чувствуют себя так комфортнее, поскольку не уверены в себе. В маске у них возникает иллюзия защиты от мнения окружающих. Они и сейчас защищаются не от вирусов, а от мнения окружающих, от того, что о них подумают и скажут, - полагает психолог.

Он предположил, что третьей категорией людей, которые продолжат носить маски даже после отмены ограничений, будут те, кто по каким-то причинам хочет остаться неопознанным.

Некоторые люди продолжат использовать маски в своих личных целях, может быть, даже в корыстных целях. Это могут быть люди, которые не хотят, чтобы их снимали камеры, люди, которые не хотят быть в поле зрения окружающих, - считает психолог.

Антонов напомнил, что во всех трех случаях речь идет о жителях тех регионов России, где для большинства граждан отменяется обязательное ношение защитных масок в общественных местах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!