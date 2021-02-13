Эксперт дал несколько советов.

Эксперт подсказал, куда пожаловаться на телефонных мошенников, передает zakon.kz.

Как сообщил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, клиенты российских банков, которые столкнулись с телефонным мошенничеством, могут помочь защитить других людей от атак злоумышленников: для этого нужно обратиться напрямую в кредитную организацию или к сотовому оператору с просьбой заблокировать номер, с которого поступил такой звонок.

Эксперт рекомендует: по умолчанию, если клиент понимает, что ему или ей звонит мошенник, лучше всего не продолжать разговор и сразу положить трубку, - чем меньше вы разговариваете, тем меньше вероятность выдать какие-то данные. Есть мнение, что если "украсть" у преступника время, то у него будет меньше возможностей дозвониться до кого-то еще, но, к сожалению, как отметил Достов, статистически проверить это довольно сложно.

Если же вы хотите помешать преступнику обманывать других, более доверчивых потребителей, есть несколько вещей, которые можно сделать. Первое – позвонить на горячую линию своего банка и сообщить номер, с которого поступил звонок. Некоторые банки передают эти сведения мобильным операторам для проведения проверки. Второй шаг – обратиться к оператору сотовой связи напрямую, через сайт или приложение, - советует он.

Кроме того, клиент может также обратиться с заявлением в полицию, ведь имело место покушение на кражу денежных средств. Как отмечает эксперт, ни один из этих способов не является стопроцентно надежным: есть вероятность, что номер не заблокируют.

Наконец, те потребители, которые используют специальные программы для определения номера, могут помочь другим пользователя и отметить в программе номер телефона как подозрительный. Впоследствии программа будет предупреждать всех остальных об опасности, - сообщил Достов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!