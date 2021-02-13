Интеллигенция Мангистау поддержала реализацию турпроектов на Бозжыре

Они считают, что инфраструктура, которая будет построена на территории Бозжыра, будет способствовать сохранению сакральности местных исторических памятников.

Представители интеллигенции Мангистауской области направили обращение к Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву в поддержку реализации новых проектов в сфере туризма на территории Бозжыра, передает zakon.kz.

Об этом сообщил Ербол Едилов на своей странице в Facebook.

Письмо представителей мангистауской интеллигенции:

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелович!

Мы, представители мангистауской интеллигенции, осознавая отвественность перед нашими предками и будущим поколением хотим обратиться к Вам с посланием.

Всем известно, что Мангистау - один из самых перспективных регионов для развития туризма. С открытием на побережье Каспийского моря пятизвездочного отеля Rixos значительно возросло количество туристов. Приезжающие проявляют большой интерес и к историческим достопримечательностям нашего края, в том числе урочищу Бозжыра. Как вам известно, предложение инвесторов по строительству на этой территории туристического объекта бурно обсуждается общественностью.

Мы обязаны сохранить то первозданное богатство, что дала нам природа. Это - наше наследие, которое нужно беречь. Нужно остановить процветающий там "Дикий туризм". Побывавшая на Бозжыре, по вашему поручению группа ученых пришла к выводу, что там можно реализовать Проект, который никак не навредит флоре и фауне этого уникального места. И это решение нашло отклик в сердцах граждан. Наряду с этим можно уверенно утверждать, что этот проект даст положительный толчок развитию нашего региона в целом: Во-первых, развивая туризм мы сможем снизить зависимость нашей экономики от нефтяной отрасли. Это откроет дорогу для предпринимателей, тем самым будут создаваться рабочие места для местного населения. Если начнется строительство отеля, большое количество наших жителей будут привлечены к его возведению. Во-вторых, комплекс станет пунктом, благодаря которому можно будет препятствовать туристам бесконтрольно посещать Бозжыру и наносить огромный ущерб природе.

Мы уверены, что, построенная в этот район дорога создаст условия для комфортного отдыха туристов, а на законодательном уровне будут утверждены соответствующие правила для регулирования посещений этого места. То есть, туристическая инфраструктура, которая будет построена на территории Бозжыра, будет способствовать сохранению сакральности местных исторических памятников, формированию культуры туризма цивилизованным путем с учетом местных ментальных ценностей!

Уважаемый Президент!

В последние месяцы Бозжыра стала поводом для обсуждений не только в Мангистау, но и во всей стране. Возникает большое количество различных мнений и предложений. И все это должно учитываться в рамках той открытости, о которой вы говорите. Мы думаем, что пришло время принять окончательное решение и, наконец, поставить на этом вопросе точку. Ведь именно в таких решениях заключается наша сплоченность. Выражаем Вам огромную благодарность за то, что вы услышали мнение народа и решили реализовать проект только после его всестороннего изучения! Надеемся, что идея будет осуществлена с учетом мнения экспертов и общественности. Сохранение Бозжыры - это долг перед будущими поколениями, и в то же время хорошая возможность для развития нашей страны!Мангистаусцы знают и поддерживают реализацию тщательно обсужденного, проанализированного, уточненного специалистами проекта!

С уважением, представители интеллигенции:Бектұр Төлеуғалиев, писатель, член Союза писателей РК; Сабыр Адай, поэт, заслуженный деятель РК; Орынбасар Тоқжанов, отличник сферы экологии РК; Отыншы Көшбай, этнограф, краевед; Светқали Нұржан (Айтман), поэт, член Союза писателей РК; Ғалым Әріп, поэт, член Союза писателей РК; Айтуар Өтегенов, поэт, член Союза писателей РК; Нұрлан Құлбай, краевед, отличник сферы культуры РК; Әнуар Бимағамбет, поэт, член Союза писателей РК; Андрей Астафьев, историк, археолог; Сұлтанбек Құдайберген, поэт, искусствовед;Сақып Керельбаев, общественный деятель; Қожа-Ахмет Демеубергенұлы, Почетный журналист РК; Еділ Жаңбыршин, депутат;Самат Мусабаев, депутат.

Осенью 2020 года появилась информация о том, что в урочище Бозжыра будет построен отель. Позже из-за "негативного общественного мнения" Президент Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть проект строительства. В итоге было решено построить отель в четырех километрах от скал.

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