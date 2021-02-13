Нового президента избрали в Казахстанской федерации профессионального бокса

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Временно-исполняющим обязанности президента избран Кайрат Реимов.
Избран новый президент Казахстанской федерации профессионального бокса, передает zakon.kz.
Как сообщает prosports.kz, 13 февраля в Алматы состоялось открытое заседание исполнительного комитета федерации, где было принято решение об избрании Кайрата Реимова временно-исполняющим обязанности президента "Казахстанской федерации профессионального бокса".
Кандидатуру предпринимателя Реимова на должность врио президента "Казахстанской федерации профессионального бокса" во время открытого заседания внес почетный президент Казахстанской федерации профессионального бокса - Серик Конакбаев. Члены исполнительного комитета федерации проголосовали единогласно.
Отмечается, что Реимов презентовал новую концепцию развития федерации, согласно которой он планирует:
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