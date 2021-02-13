Нового президента избрали в Казахстанской федерации профессионального бокса

Временно-исполняющим обязанности президента избран Кайрат Реимов.

Избран новый президент Казахстанской федерации профессионального бокса, передает zakon.kz.

Как сообщает prosports.kz, 13 февраля в Алматы состоялось открытое заседание исполнительного комитета федерации, где было принято решение об избрании Кайрата Реимова временно-исполняющим обязанности президента "Казахстанской федерации профессионального бокса".

Кандидатуру предпринимателя Реимова на должность врио президента "Казахстанской федерации профессионального бокса" во время открытого заседания внес почетный президент Казахстанской федерации профессионального бокса - Серик Конакбаев. Члены исполнительного комитета федерации проголосовали единогласно.

Отмечается, что Реимов презентовал новую концепцию развития федерации, согласно которой он планирует:

расширить состав исполнительного комитета Федерации. Активизировать и улучшить работу исполкома Федерации;

обеспечить постоянную правовую и социальную защиту, а также системное обеспечение заботы о здоровье и жизни профессиональных боксеров, как на территории Казахстана, так и за ее пределами.

возобновить проведение турниров на титул чемпиона Казахстана среди боксеров-профессионалов.

организация форумов профессионального бокса в регионах Казахстана (семинары, мастер классы и т.д.).

инициировать создание Федерации профессионального бокса стран Центральной Азии: Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Афганистан, Иран.

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