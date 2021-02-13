Как повысить эффективность вакцинации от коронавируса

По словам главы НИЦЭМ имени Гамалеи, после прививки "Спутником V" не рекомендуется перегружать себя в течение двух дней физнагрузками.

Как нужно себя вести, чтобы прививка "Спутник V" была максимально эффективной, передает zakon.kz.

Об этом "Российской газете" рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург.

После прививки "Спутником V" не рекомендуется перегружать себя в течение двух дней физнагрузками. Это нужно для лучшего формирования иммунного ответа на вакцину. Если человек привык регулярно заниматься теми видами спорта, которые требуют выносливости - бег на длинные дистанции, бег на лыжах на несколько десятков километров, продолжительное плавание, то просто надо снизить нагрузку в полтора-два раза, не доводить себя до изнеможения, - рекомендовал он.

Также, по его словам, необходимо полноценное питание: образование антител энергетически затратно, а длительные занятия спортом затрудняют синтез белка, необходимого для формирования антител к коронавирусной инфекции.

После прививки нужно поберечься пару дней от серьезных и длительных физических нагрузок. (...) Поэтому человеку просто не хватит глюкозы, сахаров, чтобы обеспечить работу двух процессов равномерно, - сказал глава НИЦЭМ имени Гамалеи.

Также нормальной выработке антител мешает депрессивное состояние, это нужно учесть, планируя прививку. Такие вредные привычки, как алкоголизм и наркомания, тоже уменьшают эффект от прививки. Гинцбург советует всегда придерживаться здорового образа жизни.

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