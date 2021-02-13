Карантин ослабят в Костанайской области с 15 февраля

Приложение zakon.kz
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Об этом сообщили на очередном заседание Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ.
13 февраля аким Костанайской области провел очередное заседание Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ, передает zakon.kz.
Как сообщает alau.kz, на заседании штаба были заслушаны акимы Аулиекольского и Мендыкаринского районов, также рассмотрели работу мониторинговых групп.
Кроме того, рассмотрев все внесенные предложения, штабом принято решение ввести следующие послабления с 15 февраля:
Вместе с тем аким обратился к жителям области, и попросил "соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы по недопущению распространения КВИ".
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