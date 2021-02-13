Карантин ослабят в Костанайской области с 15 февраля

Об этом сообщили на очередном заседание Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ.

13 февраля аким Костанайской области провел очередное заседание Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ, передает zakon.kz.

Как сообщает alau.kz, на заседании штаба были заслушаны акимы Аулиекольского и Мендыкаринского районов, также рассмотрели работу мониторинговых групп.

Кроме того, рассмотрев все внесенные предложения, штабом принято решение ввести следующие послабления с 15 февраля:

Разрешить работу парикмахерских, салонов красоты, услуг маникюра, педикюра, косметолога во все дни недели; Разрешить работу ТРЦ, супермаркетов, гипермаркетов, непродовольственных магазинов площадью более 2000 кв.м. с 10 до 23 ч с запретом работы в воскресенье; Разрешить работу объектов общественного питания с 7 до 24 часов, заполняемостью 50%, но не более 30 посадочных мест во все дни недели; Разрешить работу общественного городского транспорта, заполняемостью по числу посадочных мест во все дни недели без ограничении во времени; Разрешить работу крытых спортивно-оздоровительных и фитнесс центров, заполняемостью 30% с 7 до 22 часов во все дни недели; Разрешить репетиции объектам культуры до 30 человек; Разрешить работу театров, кинотеатров, заполняемостью не более 20%; Разрешить работу фудкортов только на вынос и доставку.

Вместе с тем аким обратился к жителям области, и попросил "соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы по недопущению распространения КВИ".

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