Какая погода ожидает казахстанцев 14 февраля

Приложение zakon.kz
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Местами по республике сохранятся туман, усиление ветра.
Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 февраля, сообщает zakon.kz.
Ложбина циклона, с центром в районе Москвы, начнет оказывать свое влияние на западные, северо-западные и северные регионы РК – пройдут осадки (дождь, снег), ожидаются гололед, низовая метель. РГП "КАЗГИДРОМЕТ"
На остальной территории Казахстана отрог антициклона обусловит погоду без осадков. Местами по республике сохранятся туман, усиление ветра.
В Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, днем – гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области с низовой метелью.
В Алматинской, Актюбинской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, днем в Атырауской области местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областях местами ожидается туман.
Прогноз погоды в Алматы: днем 5°, облачно.
Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -3°, облачно.
Прогноз погоды на 14 февраля.
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