День святого Валентина. Истории влюбленных казахстанцев

Zakon.kz рассказывает истории трех влюбленных пар.

14 февраля во многих странах мира празднуют День всех влюбленных. Казахстан не остался в стороне. В этот день любимым принято дарить подарки и открытки в форме сердечка, их называют "валентинками". Zakon.kz рассказывает истории трех влюбленных пар.

Данияр и Анара

Со своей женой я познакомился в Tinder. Если честно, то не надеялся найти там спутника для серьезных отношений. Многие знакомые и друзья говорили, что приложение создано только для тех, кто ищет приключений на одну ночь.

Фото: иллюстрированное фото из pixabay.com

Тем не менее я помню, как написал ей: "Привет. Пью, курю, хожу по барам" - без прикрас и как есть на самом деле. Не хотел выдавать себя за "правильного" человека, которым я, возможно, и не являюсь.

Она согласилась на встречу, которая прошла очень приятно. Мы много разговаривали, много гуляли по Алматы. Все складывалось как нельзя лучше и действительно казалось, что это твой человек.

Уже на третьем месяце наших отношений я знал, что она будет моей женой, о чем я сказал своим близким друзьям.

На руку сыграл и весенний карантин. Мы решили переждать его вместе. Если честно, я думал, что он продлится две недели. Однако наше сожительство протянулось на три месяца до первых послаблений ограничительных мер. И это хорошо, потому что и в быту мы смогли жить друг с другом в гармонии.

Так или иначе, через 11 месяцев после нашего знакомства мы решили пожениться. В августе 2020 года мы пошли в ЗАГС и расписались.

Оглядываясь назад я удивляюсь, насколько технологии могли повлиять на нашу жизнь. Мои родители познакомились друг с другом в университете, а старшее поколение знакомилось "по старинке" в парках, автобусах или через друзей. И сейчас люди начинают отношения таким же образом. Но мне все еще интересно, сколько пар образовалось с помощью социальных сетей и приложений.

14 февраля я планирую сводить свою жену на свидание. Вообще шум вокруг этой даты мне не совсем понятен. Если есть возможность порадовать любимого человека, то какая разница, когда это сделать, и в "чей" праздник.

Анвар и Улболсын Шалекеновы

История нашего знакомства началась еще в сентябре 2015 года. Тогда я был молодым специалистом из Алматы, приехавшим покорять столицу.

Фото: из архива Анвара и Улболсын Шалекеновых

Работал корреспондентом на одном из республиканских телеканалов и меня отправили на съемку. Моя супруга тогда работала в пресс-службе министерства обороны.

Представитель пресс-службы встретила меня, я должен был пообщаться со спикером, которого она мне предоставила. Честно говоря, она мне вообще не понравилась, и я помню, как тогда вышел из себя и повысил на нее голос. Одним словом, между нами произошел конфликт, но к моему удивлению Улболсын вела себя очень сдержано.

По возвращению я пожаловался ее руководителю в ее некомпетентности.

С тех пор мы больше не пересекались. Спустя полтора года мы снова встретились в рабочей поездке в военном самолете, чтобы выполнить редакционное задание.

В то время минобороны проводило интересный семинар для журналистов, который назывался "Военный дискурс". Примерно на пятом таком мероприятии я уже работал совершенно в другом месте. Вот тогда мы с Улболсын познакомились заново, начали общаться и в ходе наших бесед выяснилось, что мы почти соседи, потому как жили друг от друга буквально через дом в Нур-Султане.

Я пригласил свою будущую супругу на чашечку кофе, но не думал, что это выльется во взаимные чувства. Так мы встречались каждый день в кафе за чашкой кофе или ходили на летник, ели шашлыки. Одним словом, мы совмещали приятное с полезным. В один из дней она мне говорит: "А мы что, так и будем ходить, мы же взрослые люди? Пойдем в ЗАГС!"

И буквально на следующий день пошли подавать заявление.

Самое интересное началось позже. Моя будущая жена мне сказала: "Если ты меня действительно любишь, докажи это. Я хочу получить свидетельство о заключении брака за один день". Я как журналист подключил все свои связи и через 40 минут "голубая корочка" была у нас на руках.

Улболсын взяла мою фамилию и стала Шалекеновой, мы стали мужем и женой 11 августа 2017 года. С этого дня у нас началась настоящая семейная жизнь. Спустя несколько часов после регистрации мы обрадовали наших родителей, они познакомились в тот же день и назначили дату сватовства. Через неделю состоялось само сватовство. Мы сами накопили на свадьбу и спустя 3 месяца устроили небольшой той в Нур-Султане. Медовый месяц мы устроили позже.

Александр Чемоданов и Александра Чекменева

Кажется, это было утро понедельника, я очень спешила на рейс. Выехала и второпях подрезала парня. Не заметив, не обратив внимание, я продолжила свой путь. Приехала на рейс, а этот парень погнался за мной и догоняя меня, что-то говорил. Но так как я опаздывала, я особо не обратила внимание.

Фото: иллюстрированное фото из pixabay.com

По пути обронила свой бейдж. Естественно, я очень расстроилась, потому что от этого зависела моя работа. Парень, теперь уже муж, нашел меня по этому бейджику и по номеру машины через ГАИ, через своих знакомых.

Однажды я сидела в кафе, грустила, потому что у меня была проблема из-за этого бейджика. Я увидела этого парня, заходящего в кафе. Он спросил, помню ли я его. Я особо не вспомнила. И тут он спросил, почему я грущу. Я сказала, что у меня проблемы на работе и он мне протянул этот бейджик. Я обрадовалась, мы начали разговор. У нас случилась искра, любовь с первого взгляда.

Мы стали общаться, встречаться и наступил тот прекрасный момент, когда он сделал мне предложение. Вот такая наша мини love story.

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