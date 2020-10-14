Приключения спутника Eutelsat W3A продолжаются

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Несколько лет назад спутник W3A получил название Eutelsat 7A.
16 лет назад европейским оператором Eutelsat был выведен на орбиту спутник, который получил название Eutelsat W3A. Он должен был отправиться в точку на геостационарной орбите 7 градусов восточной долготы и отработать там до 12 лет.
Именно на такой срок службы он был рассчитан. Прошло гораздо большее количество времени, но спутник-ветеран продолжает свою службу в ближнем космосе и недавно он занял новую позицию. И здесь он снова стал транслировать телевизионные каналы. Несколько лет назад спутник W3A получил название Eutelsat 7A. Под ним он продолжил свою работу в штатной позиции, где был заменён в январе 2020 года новым КА Eutelsat 7C. После этого он был отправлен в орбитальную точку 59,7 гр.вост.долг. и казалось, что на этом его история и закончится. Но недавно он стал снова востребован и был переведён в точку 31 градус восточной долготы где стал работать в интересах спутникового оператора Turksat SA. Турецкая компания готовит поставить в эту позицию совершенно новый телекоммуникационный космический аппарат, а пока это не случилось пришлось прибегнуть к помощи европейцев.
Таким образом, на позиции 31 градус вост. долг. стал работать новый старый спутник под названием Eutelsat 31B. Здесь его ёмкость в основном используется Turksat и TRT для тестовой трансляции программ в SD и HD-качестве. В частности, на нём вещают такие каналы TRT Arapça (TRT Arabi) и TRT World HD. Присутствует здесь и промоканал Turksat под названием TürkSat Tanıtım. Спутник также используется для технических перегонов и дистрибьюции арабского телеканала LBC International HD.
Любители спутникового телевидения, чьи антенны направлены на спутник Astra 5B для приёма международных версий российских каналов, могут попробовать поймать сигнал и со спутника Eutelsat 31B. Параметры указанных выше телеканалов смотрите далее.
Пакет с каналами “TürkSat Tanıtım” и TRT Arapça (TRT Arabi): частота 10,960 Ггц, пол. гор., SR 4444, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, открыто
Пакет с каналами “TürkSat Tanıtım”, “TRT World HD”: частота 10993 Ггц, пол. верт, SR 4444, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, открыто
Параметры вещания “LBC International HD” – частота 12609 Ггц, пол. верт, SR 2800, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, открыто.
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