Приключения спутника Eutelsat W3A продолжаются

Несколько лет назад спутник W3A получил название Eutelsat 7A.

16 лет назад европейским оператором Eutelsat был выведен на орбиту спутник, который получил название Eutelsat W3A. Он должен был отправиться в точку на геостационарной орбите 7 градусов восточной долготы и отработать там до 12 лет.

Именно на такой срок службы он был рассчитан. Прошло гораздо большее количество времени, но спутник-ветеран продолжает свою службу в ближнем космосе и недавно он занял новую позицию. И здесь он снова стал транслировать телевизионные каналы. Несколько лет назад спутник W3A получил название Eutelsat 7A. Под ним он продолжил свою работу в штатной позиции, где был заменён в январе 2020 года новым КА Eutelsat 7C. После этого он был отправлен в орбитальную точку 59,7 гр.вост.долг. и казалось, что на этом его история и закончится. Но недавно он стал снова востребован и был переведён в точку 31 градус восточной долготы где стал работать в интересах спутникового оператора Turksat SA. Турецкая компания готовит поставить в эту позицию совершенно новый телекоммуникационный космический аппарат, а пока это не случилось пришлось прибегнуть к помощи европейцев.

Таким образом, на позиции 31 градус вост. долг. стал работать новый старый спутник под названием Eutelsat 31B. Здесь его ёмкость в основном используется Turksat и TRT для тестовой трансляции программ в SD и HD-качестве. В частности, на нём вещают такие каналы TRT Arapça (TRT Arabi) и TRT World HD. Присутствует здесь и промоканал Turksat под названием TürkSat Tanıtım. Спутник также используется для технических перегонов и дистрибьюции арабского телеканала LBC International HD.

Любители спутникового телевидения, чьи антенны направлены на спутник Astra 5B для приёма международных версий российских каналов, могут попробовать поймать сигнал и со спутника Eutelsat 31B. Параметры указанных выше телеканалов смотрите далее.

Пакет с каналами “TürkSat Tanıtım” и TRT Arapça (TRT Arabi): частота 10,960 Ггц, пол. гор., SR 4444, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, открыто

Пакет с каналами “TürkSat Tanıtım”, “TRT World HD”: частота 10993 Ггц, пол. верт, SR 4444, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, открыто

Параметры вещания “LBC International HD” – частота 12609 Ггц, пол. верт, SR 2800, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, открыто.

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