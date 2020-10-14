Японский NHK в стандарте 8K оказался под угрозой

NHK намерена закрыть два своих спутниковых канала из четырех.

Как сообщает издание Advanced Television, японская государственная телекомпания NHK часто подвергается критике за количество телеканалов, которые создают недобросовестную конкуренцию частным ТВ-каналам страны. Теперь данный вещатель настроен на сокращение количества доступных для зрителей спутниковых телеканалов. NHK намерена закрыть два своих спутниковых канала из четырех. Это означает, что компания объединит нынешние телеканалы “BS1”, “BS Premium” и “BS4K” (BS означает “Broadcast Satellite”) в один. Однако, согласно сообщениям из Японии, под угрозой находится и флагманский канал главной японской телевизионной компании, который транслируется в стандарте 8K. Решение по данному каналу будет принято в ближайшее время. Данная информация была сделана в рамках обнародования трехлетнего плана развития NHK, который начнет реализацию в следующем году.

NHK сокращает расходы на свои телеканалы с 720 миллиардов иен до 600 миллиардов (около 5,6 миллиардов долларов). Две существующие национальные AM-радиостанции (средние волны) также будут объединены в одну.

Флагманский канал “NHK BS8K” изначально должен был стать местом трансляции в этом году теперь уже отмененных летних Олимпийских игр в Токио. NHK дополнительно создала десятки фильмов и эпизодических сериалов для трансляции 8K, включая телепередачи из самых красивых мест по всему миру, а также показа различных культурных мероприятий.

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