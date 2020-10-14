В чем особенности IPTV-приставки НТВ-ПЛЮС Vermax UHD300X

Приставка, безусловно, представляет собой очень любопытный и достойный, конкурентоспособный продукт.

Российский оператор платного телевидения НТВ-ПЛЮС в прошлом месяце выпустил в продажу свою первую собственную IPTV-приставку – приставку Vermax UHD300X.

Читателям было бы интересно также узнать, какие у данной приставки возможности, получилось ли старейшему спутниковому оператору в России сделать супер-IPTV-приставку, и таким образом, что называется, «застолбить» место на данном направлении. И отвечая пожеланиям аудитории, мы далее предлагаем видеообзор, в котором постараемся показать возможности данной приставки и представить первые впечатления наших тестировщиков по поводу ее работы. Затронем мы вопрос и ее стоимости.

При этом скажем сразу, что приставка, безусловно, представляет собой очень любопытный и достойный, конкурентоспособный продукт.

Наш обзор, конечно же, не является истиной в последней инстанции, и окончательные выводы обо всех достоинствах и недостатках приставки можно будет сделать только после длительного пользования данным оборудованием, которое теперь выпускается под брендом НТВ-ПЛЮС. Нам же остаётся констатировать факт, что ныне почти все спутниковые операторы России имеют приставки, которые предназначены для просмотра телеканалов и потребления видеоконтента только через Интернет. Почти – потому что у спутникового оператора «Телекарта» в арсенале оборудования пока имеется только гибридный абонентский приёмник Humax M1, который может работать как со спутника, так и через Интернет, но «чистой» IPTV-приставки пока у названного вещателя нет.

Что же касается НТВ-ПЛЮС, то с выпуском в продажу Vermax UHD300X, оператор сделал мощную заявку на то, чтобы в будущем, с повсеместным введением высокоскоростного доступа в Интернет, остаться в числе ведущих игроков рынка телесмотрения. А само появление IPTV-приставки – это одно из проявлений наступления новой эры в способах потребления телевизионного контента.

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