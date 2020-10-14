Российские онлайн-кинотеатры показали на карантине значительный рост

Лидерами по выручке остаются кинотеатры ivi.

Онлайн-видеосервисы, в силу специфики оказываемых им услуг, лучше других чувствовали себя в период карантина из-за пандемии коронавируса. И российские видеосерсивы не исключение. На днях опубликовано исследование по российским легальным онлайн-видеосервисам, которое показало, что данный сегмент рынка значительно вырос. Уточним, что в упомянутом исследовании подведены итоги по первому полугодию текущего года. И далее подробнее.

«Режим самоизоляции подогрел рынок онлайн-видеосервисов: как и ожидалось, по итогам первой половины 2020 года темп его рост оказался выше обычного: всего легальные кинотеатры заработали на 56% больше в годовом сравнении – 18,64 млрд руб., говорится в исследовании, о котором идет речь, – исследовании российского информационно-аналитического агентства TelecmDaily. В исследовании напоминается, что до того рынок онлайн-видеосервисов, в среднем, прирастал на 35-45% в год.

И еще некоторые данные из упомянутого исследования:

Лидерами по выручке остаются кинотеатры ivi (с долей на рынке в 23 % по выручке – по итогам первого полугодия 2020 г.) и kk (с долей на рынке в 17 % по выручке – по итогам первого полугодия 2020 г.; по итогам 2019 г. было 12%): таким образом, вместе на них приходится 40% рынка в деньгах, причем доля ivi за полгода не изменилась, а kk прибавил 5%.

И если полгода назад kk и Yutube делили второе место на рынке, то сейчас между ними — значительный разрыв. Снижение доли показал не только Yutube (по итогам первого полугодия 2020 г., с долей на рынке в 9 % по выручке; по итогам 2019 г. – было 11 %), но и Netflix (с долей в 3 % по выручке – по итогам первого полугодия 2020 г.; по итогам 2019 г. было 4%), Megg (с долей в 7 % по выручке – по итогам первого полугодия 2020 г.; по итогам 2019 г. было 9 %) и «Ростелеком» (с долей в 6% по выручке – по итогам первого полугодия 2020 г.; по итогам 2019 г. было 7 %).

Платная модель продолжает наращивать долю и доминировать над рекламной моделью: в структуре выручки в конце 2019 года на нее приходилось 70%, теперь – 74%. В первом полугодии рекламная модель впервые уступила покупке видео по запросу 26% против 27,1%, доля подписной модели — 46,9%.

Интересно, что абоненты, которые, как мы помним, вынуждены были сидеть в своеобразном заточении в период т.н. «самоизоляцми» из-за пандемии – и потому из-за скуки, как считается, подписывались на онлайн-просмотры, пока, как сообщается, не начали массово бежать из российских онлайн-кинотеатров, т.е. отказываться от подписок, – чего многие ожидали.

«В период пандемии части игроков удалось увеличить выручку, что сказалось на объеме рынка. Предположения, что все абоненты, подключенные в ходе стимулирующих (скидочных) акций во время карантина, уйдут так и не начав платить, пока не оправдались. Мы прогнозируем, что рост выручки по итогам года окажется как минимум на 10% выше, чем в прошлом», сказал представитель ИАА TelecmDaily, комментируя данное исследование.

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