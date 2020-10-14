Российское ТВ бултыхается в «море» рекламы

Российскому бюджету снова и снова придется выделять дополнительные средства, чтобы финансово поддерживать на плаву российские государственные телеканалы.

Доля российских рекламодателей в телеэфире России по итогам первого полугодия 2020 г., впервые за время наблюдений, превысила долю иностранных, сообщило российское издание «Коммерсант».

Заметим попутно, что наблюдения соотношения российских и иностранных рекламодателей в российском телеэфире «Коммерсант» проводит с 2015 года.

«Коммерсант» меланхолично отмечает: «В российской телерекламе исторически доминировали иностранные бренды, чья доля, как правило, превышала 60 %, но локальные бренды в последние годы стабильно наращивали присутствие… Соотношение сил поменялось из-за пандемии: локальные бренды, доминирующие на рынках телекоммуникаций, банков и ритейла, пострадали меньше иностранных и инвестировали в рекламу больше…». Конец цитаты.

Конечно же, если оглянуться назад, то и сохраняющийся запрет продовольствия из Европы в рамках т.н. российских «контрсанкций» против ЕС, введенных 2014 году (хотя Запад, отметим, тогда ввел санкции за Украину не против российской экономики, а против некоторых лиц) повлиял на то, что иностранной рекламы на российском ТВ стало меньше.

При том, что сам технологический прогресс работает против линейного телесмотрения, «импортозамещения» с телерекламой не получается – по той простой причине, что российская экономика становится только слабее. Как результат – российский рынок телерекламы продолжает сокращаться. Так, в 2019 году – по итогам первого полугодия падение составляло минус 9-10%, по итогам третьего квартала – минус пять 5%; к концу 2019 г. российский рынок телерекламы был сведен, вроде бы, с примерно, нулевым приростом. Из далее из уже цитируемой заметки в «Коммерсанте»: «(по прогнозам) рынок телерекламы в России упадет по итогам 2020 года на 10%.».

Так что, российскому бюджету снова и снова придется выделять дополнительные средства, чтобы финансово поддерживать на плаву (по состоянию на 2019 г., как правило, убыточные) российские государственные телеканалы (частные каналы и сами, если что, разорятся). Но ведь российской бюджет за ценой не постоит, если речь идет о так называемом «импортозамещении». Не правда ли?

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