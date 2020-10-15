В Украине закрыли телеканал “Киевская Русь”

Телеканал получил за короткий срок слишком много плановых проверок после нарушений, которые регулятор обнаружил в эфире.

Один из старейших украинских спутниковых телеканалов “Киевская Русь” (“КРТ”) вынужден был уйти из эфира после того как Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания было отказано в продлении лицензии на вещание.

Любопытно, что причины такого решения называются совершенно разные. Мы попробовали в данном материале их представить нашим читателям в надежде на то, что они сами разберутся стоило ли закрывать телеканал “КРТ” или нет. Для начала представим ситуацию с точки зрения представителей Нацсовета. Там посчитали что телеканал получил за короткий срок слишком много плановых проверок после нарушений, которые регулятор обнаружил в эфире. Так в июне “КРТ” схлопотал проверку после трансляции Парада Победы 9 мая из Минска. А последней каплей, которая переполнила чашу терпения регулятора, стало очередное нарушение “Киевской Руси”, после которого 30 июля была назначена очередная внеплановая проверка. Но из-за карантина, который действует на территории Украины, она была перенесена на поздний срок. В конце концов, вопрос о продлении лицензии на вещание телеканала рассматривался 20 августа, но представители телеканала на него не явились, мотивируя свои действия тем, что в условиях карантина Нацсовет не имеет права проводить конкурсы частот или выездные проверки. С другой стороны, регулятор решил, что имеет возможность в онлайн-формате пригласить представителей КРТ, чтобы те объяснили, что происходит. Но на заседание представители канала так и не явились. Глава регулятора Ольга Герасимьюк посчитала их отсутствие на онлайн-заседании наглым поведением. В результате “КРТ” получил “красную карточку” и был вынужден покинуть эфир.

В самой же ООО “Телестудия “Астра-ТВ”, которая занималась производством канала, считают, что на самом деле картина выглядела следующим образом – по мнению ведомства, основанием для этого стали трансляций программ известного политзаключенного Руслана Коцабы, ретрансляция 9 мая Парада победы в Минске с белорусского канала, отсутствия минуты молчания в дни памяти, песни “День победы” Льва Лещенко, обсуждения парада победы в Москве. Секретарь Нацсовета по ТВ Юрий Зиневич отмечал, что ведущие не указали, что на видео – “вооруженные формирования государства-агрессора”. “Мы считаем, что решение Нацсовета противоречит здравому смыслу и законодательству Украины. Причиной одной из проверок, к примеру, было появление на экране в студии изображения Льва Лещенко, который, по мнению Нацсовета, угрожает нацбезопасности. Мы заявляем о давлении на свободу слова и незаконности решений Нацсовета”, – заявили в телекомпании.

Как было сказано выше, последняя проверка была назначена 30 июля. В этот раз не обошлось без темы так называемых “сексуальных меньшинств”. На эфир телеканала поступила жалоба от общественной организации “Альянс Глобал”. После решения о лишении лицензии на вещание данная организация выпустила заявление следующего содержания (цитируем по материалу ресурса Gordon.UA):

“Впервые в Украине за открытую гомофобию лицензии на вещание был лишен целый телеканал! И мы гордимся тем, что именно наше заявление от команды проекта параюридической помощи в ОО “Альянс.Глобал” стало поводом для внеплановой проверки деятельности телеканала и последующего отказа в продлении лицензии на вещание.

12 июня на телеканале вышла программа гомофобного содержания под названием “Горячая линия”. В ней людей из ЛГБТ-сообществ называли “мерзостью”, “извращенцами” и “психически больными”. Зрительской аудитории было предложено проголосовать в опросе “Однополые пары – чума XXI века?”. В опросе было только два варианта ответа: “однополые отношения – разврат” или “однополые отношения – болезнь”.

Мы, в свою очередь, решили не выбирать, а сразу же писать заявление в полицию, обращение на имя уполномоченного по правам человека и жалобу в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания”, – отметили в “Альянс.Глобал”.

Таким образом, вещание канала “КРТ” в пятницу, 21 августа, было прекращено. Канал транслировался со спутника Astra 4A в позиции 4,8 градусов восточной долготы на следующих параметрах: 12,284 V Ггц SR 27500 FEC 3/4; DVB-S/QPSK.

Телеканал “Киевская Русь. КРТ” позиционировал себя как семейно-развлекательный православный телеканал. Изначально, с 2003 года вещал из Донецка. Трансляция из Киева велась с 2008 года.

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