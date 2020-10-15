Netflix хочет добавить немного линейного вещания

Вещатель оценит результаты нововведения, прежде чем решить, следует ли сделать это постоянной функцией.

Вы наверняка знаете, что при огромном наличии выбора этот самый выбор иногда очень трудно сделать.

Онлайн-кинотеатры предоставляют своим пользователям большую библиотеку кинопродукции, но бывают моменты когда выбрать из неё интересный фильм и не разочароваться в выборе бывает очень трудно. В области классического телевещания за зрителя выбирает что посмотреть редактор телеканала. По этому пути решила пойти Netflix, предлагая пользователям фильмы по их интересам. Пока в качестве эксперимента. По информации издания broadbandtvnews.com, последние несколько дней ряд подписчиков сообщили, что видели большую кнопку с надписью “Воспроизвести в случайном порядке” на главном экране под значком профиля. При нажатии на него потоковая служба будет случайным образом воспроизводить контент, который, по ее мнению, понравится пользователю, на основе того, что просматривалось им в прошлом.

В настоящее время его можно найти в приложении Netflix для телевизионных устройств. Общемировое тестирование данной услуги началось в прошлом месяце.

Вещатель оценит результаты нововведения, прежде чем решить, следует ли сделать это постоянной функцией.

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