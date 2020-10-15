В России появится новый эротический телеканал

О степени откровенности программ, которые будут транслироваться на данном телеканале, информации нет.

Пока неясно на какой платформе появится данный телеканал. Есть вариант, что это будет не обязательно спутниковая платформа, а эксклюзив у крупного оператора IPTV. В настоящий момент наиболее насыщенным по количеству телеканалов у российских спутниковых вещателей является пакет каналов “Ночной” от “Триколор ТВ” (оператор цифровой среды “Триколор”). В нём абонентам предлагается семь телеканалов эротического содержания. Название нового для России канала хорошо известно любителям спутникового телевидения, хотя это первая попытка для данного вещателя официально зайти на российскую спутниковую платформу. Канал “Penthouse Passion” получил лицензию на вещание на территории Российской Федерации (параллельно – на территории республики Беларусь).

Телеканал “Penthouse Passion” предлагает своим зрителям огромное количество эротических фильмов высокого качества. Каждые час на канале начинается новый фильм. Заявленные языки вещания – английский и русский.

О степени откровенности программ, которые будут транслироваться на данном телеканале, информации нет.

Представителем “Penthouse Passion” на территории России является Общество с ограниченной ответственностью “Скай Медиа”.

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