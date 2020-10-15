НТВ-ПЛЮС стимулирует установщиков

В дальнейшем начисления производятся за регистрацию абонентов, подключение дополнительных пакетов, положительную обратную связь.

НТВ-ПЛЮС запустило новую мотивационную программу для установщиков – физических лиц, зарегистрированных в качестве самозанятых.

Оператор обещает высокие ставки вознаграждений и возможность быстрого снятия средств без бумажной волокиты: вознаграждение переводится в режиме онлайн на карту Сбербанка, а весь процесс максимально автоматизирован и оцифрован.

Программа – совместный проект НТВ-ПЛЮС и Сбербанка. Толчком к её появлению стал новый облегченный налоговый режим для самозанятых. Для регистрации в программе нужен смартфон и 20 минут свободного времени. В сервисе «Свое дело» приложения «Сбербанк Онлайн» пользователь регистрируется в качестве самозанятого и там же, при необходимости, выпускает бесплатную цифровую карту. После этого самозанятый заполняет анкету на сайте поддержки партнеров НТВ-ПЛЮС. За регистрацию сразу же начисляется приветственный бонус.

В дальнейшем начисления производятся за регистрацию абонентов, подключение дополнительных пакетов, положительную обратную связь. При достижении определенного баланса бонусы можно вывести нажатием одной кнопки в личном кабинете партнера НТВ-ПЛЮС и получить вознаграждение на карту.

Ниже – ряд вопросов, которые мы предварительно, готовя эту заметку, получили от некоторых установщиков из числа читателей нашего сайта. На вопросы ответили специалисты НТВ-ПЛЮС:

Вопрос: Могут ли участвовать в данной программе установщики с ИНУ, т.е. уже работающие дилеры с индивидуальным номером установщика — и не самозанятые, а ИП, ООО?

Ответ: Льготный налоговый режим предусмотрен законодательством только для граждан, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых.

Стоит попутно отметить, что для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей НТВ-ПЛЮС также предоставляет взаимовыгодные схемы сотрудничества.

Вопрос: Сколько установщикам начисляется бонусов за установку комплекта оборудования НТВ-ПЛЮС?

Ответ: НТВ-ПЛЮС не ограничивает возможный доход установщика за регистрацию.

Сегодня наибольшая сумма бонусов с 1 регистрации может достигать 3000 рублей при условии подключения пакета «Базовый Онлайн» с годовой оплатой и всех доп.пакетов на 1 мес.

Вопрос: Что дает бесплатная цифровая карта

Ответ: Цифровая карта – это замена привычной банковской карты. Цифровая карта всегда рядом – в телефоне, планшете, часах или других мобильных устройствах. А

моментальное онлайн-оформление онлайн позволяет сэкономить время на ожидании выпуска карты. По функциональности цифровая карта ничем не отличается от пластиковой. У неё также есть реквизиты, индивидуальный номер карты привязан к отдельному расчетному счету.

Вопрос: Каков минимальный баланс вывода заработанных денежных средств на карту?

Ответ: Сейчас это 5000 рублей. С учетом приветственного бонуса, всего 4-5 регистрации уже позволяют вывести вознаграждение.

Вопрос: Есть ли информация о программе на официальном сайте оператора?

Ответ: Информация на официальном сайте НТВ-ПЛЮС, по большей части, предназначена для потенциальных и действующих Абонентов. Но при этом есть специальный раздел для Партнеров, в котором содержится контактная информация. И что немаловажно, все запросы обрабатывают менеджеры, а не роботы.

Вопрос: Почему удобно участвовать в программе?

Ответ: Самозанятым установщикам доступны следующие преимущества:

– быстрая регистрация в режиме онлайн;

– отсутствие кассового аппарата;

– отсутствие отчетности;

– отсутствие необходимости ходить в налоговую для регистрации, хранить документы и платежки, заполнять декларации;

– возможность совмещать с работой по трудовому договору;

– условия налогообложения, которые не будут меняться 10 лет;

– официальное подтверждение дохода и, как следствие, возможность получения кредитов.

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