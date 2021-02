BBC Three потерял 89% зрителей после перехода на онлайн

Прекращение вещания BBC Three на эфирных, спутниковых и кабельных платформах в феврале 2018 года было призвано сэкономить для BBC около 30 миллионов фунтов стерлингов в год.

Весьма любопытная новость поступила из Великобритании. Мы не знаем, прочитают ли её когда-нибудь ответственные российские чиновники, которые фактически запрещают оставшимся эфирным телеканалам переход на цифровое эфирное вещание, предлагая альтернативы, в числе которых онлайн-вещание в сети интернет. На примере BBC Three становится ясно, что это не альтернатива, а путь к резкой потере аудитории.

По сообщениям издания broadbandtvnews.com, количество времени, потраченного на просмотр BBC 3, резко упало на 89% после того, как канал прекратил линейное вещание.Первое в своем роде исследование Лондонского университета, опубликованное Enders Analysis, показало, что эфир канала просматривается на 89% меньше. Даже когда включены ретрансляции шоу BBC Three, таких как Killing Eve и Fleabag на других каналах BBC, количество минут просмотра все равно снизилось на 72%.

По оценкам исследования, аудитория BBC Three сократилась на 60–70% после закрытия его линейного вещания – это гораздо более резкое снижение, чем у конкурентов данного канала, которые продолжали работать по классической схеме.

Автор исследования, Нил Турман, почетный старший научный сотрудник факультета журналистики Лондонского университета и профессор LMU в Мюнхене, считает, что BBC правильно рассматривает возможность возвращения канала к линейному телевещанию, если они хотят привлечь больше внимания со стороны зрителей. Целевая аудитория BBC Three имеет возраст от 16 до 34 лет.

“Время, проведенное за просмотром программ BBC Three, сократилось так же резко, как и с другими медиа-брендами, такими как The Independent и New Musical Express (NME)”, – сообщил д-р Турман, предполагая, что отрицательное влияние закрытия их офлайн-платформ, аналогично как для телеканалов так и печатных изданий.

В мае телерадиокомпания BBC заявила о “рассмотрении возможности” возвращения BBC Three на линейное телевещание. Также ожидается увеличение бюджета на программирование канала.

Прекращение вещания BBC Three на эфирных, спутниковых и кабельных платформах в феврале 2018 года было призвано сэкономить для BBC около 30 миллионов фунтов стерлингов в год.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!