DVB рассматривает варианты кодеков сжатия видеосигнала

Все они пока только рассматриваются в качестве претендентов на следующий основной стандарт сжатия видео после HEVC.

Как известно, коммерческие спутниковые операторы уже прошли стадию вещания телеканалов от MPEG-2 до HEVC. Но прогресс не стоит на месте и для улучшения качества вещания с параллельной оптимизацией занимаемой транспондерной ёмкости требуются новые решения.

Особенно, если это касается регулярных трансляций в 4K/8K. И уже сейчас идёт работа над новыми кодеками сжатия видеосигнала, которые могут со временем заменить существующие стандарты вещания.

По сообщению издания broadbandtvnews.com, участники DVB (международный консорциум DVB Project) обсуждали возможности пяти новых решений для кодирования видеосигнала. Рабочие группы DVB по кодированию аудио и видео (AVC) на этой неделе провели однодневный семинар по кодекам, который привлек более 140 участников.

На семинаре были представлены следующие кодеки: AV1 (от Alliance for Open Media); AVS3 (от Китайской рабочей группы по стандарту кодирования аудио и видео); MPEG-5 EVC (разрабатывается совместными усилиями Samsung, Huawei и Qualcomm); MPEG-I VVC (от Объединенной группы экспертов по видео ITU-T и ISO / IEC и продвигается MC-IF); и MPEG LCEVC (который был представлен V-Nova).

Все они пока только рассматриваются в качестве претендентов на следующий основной стандарт сжатия видео после HEVC.

Ян Ауттерс (компания SES), заместитель председателя рабочей группы коммерческого модуля DVB по AVC и ведущий организатор семинара, сказал, что данное мероприятие было разработано как подготовка к предстоящим обсуждениям в технических и коммерческих рабочих группах.

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