Онлайн-кинотеатр МТС ТВ пополнится дорамами из Южной Кореи

Всего будет доступно более 350 единиц корейского контента.

Каталог фильмов и сериалов по подписке «Супер» в онлайн-кинотеатре МТС ТВ пополнится дорамами и фильмами из Южной Кореи (Под дорамами в России понимают азиатские сериалы – из Японии, Тайваня и Южной Кореи, поэтому мы здесь также употребляем этот термин, хотя – строго говоря – дорамами первоначально называли только сериалы из Японии).

Отметим, что подписка «Супер» онлайн-кинотеатра МТС ТВ включает в себя тысячи сериалов и фильмов российского и мирового проката, и более 100 телеканалов в высоком качестве: фильмовых, спортивных, научно-популярных и т.д.

Афиша нашумевшего южнокорейского фантастического триллера 2016 года «Поезд в Пусан», – фильма, который подписчикам онлайн-кинотеатра МТС ТВ будет доступен, как сообщается, в расширенной версии.

Как отмечает пресс-служба МТС сообщая о рассматриваемом нами южнокорейском фильмовом пополнении онлайн-кинотеатра МТС ТВ, самая популярная в онлайн-кинотеатре подписка «Супер» расширится теперь яркими южнокорейскими сериалами, среди которых «Солнце в объятьях луны» (рейтинг 8,0 в IMDb), «Я не робот» (рейтинг 8,0 в IMDb), «Идеальная парочка» (рейтинг 7,9 в IMDb), «Любовь в лунном свете» (рейтинг 7,8 в IMDb), «Безрассудно влюбленные» (рейтинг 7,8 в IMDb) и другие. Всего в подписке «Супер» будет доступно более 350 единиц корейского контента всего за 99 рублей в месяц.

В рамках очередного обновления контента пользователям онлайн-кинотеатра МТС ТВ также станут доступны зомби-экшн «Поезд в Пусан» в расширенной версии; триллер «Охота» от Universal, выпущенный прямо перед началом карантинных ограничений; основанный на реальной истории боевик «Ограбление президента»; актуальный и пост-пандемийный «Последняя женщина на Земле» Такаши Дошера; атмосферный и почти артхаусный «Лето 84» и многие другие.

Кроме того, подписчики МТС ТВ получат доступ и к новым южнокорейским сериалам этого года: драматической истории «Я могу уничтожить тебя» Сэма Миллера (HBO), корейским драмам «Убежденный холостяк» (рейтинг 8,3 в IMDb), «Корейская Одиссея» (рейтинг 8,1 в IMDb), турецкой «Филинте» (рейтинг 6,7 в IMDb), свежим версиям «Перри Мейсона» и научно-фантастической «Сумеречной зоны», подписчикам будут доступны сериалы «Без обязательств», «Корпорация», «Инстинкт», старая добрая «Теория большого взрыва».

Установленная стоимость подписки «Супер» — 199 рублей. Сейчас на подписку действует акция со специальной ценой — 99 рублей. Подписка будет доступна в рамках программы лояльности МТС.

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