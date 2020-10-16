МТС ТВ покажет фестиваль уличного кино

Практически все кинопоказы фестиваля проходят на открытых площадках и доступны всем желающим.

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ эксклюзивно показывает конкурсные фильмы фестиваля уличного кино.

В период проведения фестиваля, с 1 августа по 30 сентября, в онлайн-кинотеатре МТС ТВ можно посмотреть конкурсные работы фестиваля уличного кино, прошедшие в финал и ставшие призерами. Контент будет доступен в рамках подписки «Супер» в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. Кроме того, по завершении конкурса 2020 года будут доступны новых 10 короткометражных фильмов, включенных в программу текущего фестиваля.

«МТС развивается как цифровая экосистема, предоставляя клиентам широкий спектр услуг в разных сферах. Нам стратегически важно познакомить как можно больше зрителей с онлайн-кинотеатром МТС ТВ, предоставлять качественный и актуальный контент. Сотрудничество с фестивалем уличного кино и предоставление доступа всем желающим к его контенту на нашей платформе расширяет как возможности охвата фестиваля, так и узнаваемость нашего онлайн-кинотеатра для потенциальных зрителей. После длительного карантина и периода закрытых кинотеатров, формат фестиваля позволяет достаточно безопасно — в формате опэн-эйр — и в то же время интересно провести время, позволит максимально большому числу людей познакомиться с новыми именами в современном российском кино», — отметил Игорь Мишин, вице-президент МТС по развитию медиа-бизнеса и генеральный директор МТС Медиа, – дочерней компании Группы МТС, развивающей ее медиа-активы и телевизионные продукты, которые включают IPTV, кабельное и спутниковое телевизионное вещание, распространение и производство контента, управление киностудией «Кинополис».

Фестиваль уличного кино — это фестиваль российского короткометражного кино, и особенность данного фестиваля в том, что участников оценивают зрители. При этом практически все кинопоказы фестиваля проходят на открытых площадках и доступны всем желающим. В этом году фестиваль пройдет в седьмой раз, и сразу в целом ряде городов одновременно – таких как Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Воронеж, Калуга, Геленджик, Тюмень, Красноярск, Калининград, Тула, Самара, Саратов, Сочи, Омск, Владивосток, Новосибирск, Волгоград, Пермь, Нижний Новгород. Онлайн-кинотеатр МТС ТВ выступает генеральным партнером фестиваля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!