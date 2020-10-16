Зрители Hot Bird останутся без бесплатного тенниса

Пандемия коронавируса и связанное с ней резкое снижение доходов от рекламы являются причиной ухода канала со спутника, а также неопределенной будущей ситуации, когда дело касается теннисных турниров.

Плохая новость для любителей тенниса, которые имеют возможность приёма спутникового сигнала со спутниковой группировки Hot Bird (13 градусов восточной долготы). Открытый канал Super Tennis HD, специализирующийся на показе теннисных турниров, завершит свою трансляцию в указанной позиции.

Канал останется доступен для просмотра только в итальянском DTT (цифровом эфирном телевидении). Вероятно, что со спутника трансляция будет осуществляться с 9 градусов восточной долготы, где осуществляет работу сеть распределения сигнала по Италии.

Напомним, что SuperTennis начал вещание 10 ноября 2008 года, а с 23 апреля 2012 года канал транслируется в разрешении HD. С окончанием трансляци SuperTennis HD на 13 гр.в.д. зрители бесплатных каналов и платформ платного телевидения со спутника Eutelsat Hot Bird также потеряют возможность его смотреть. Причину прекращения спутниковой раздачи канала SuperTennis HD оператор не назвал.

Тем не менее, предполагается, что пандемия коронавируса и связанное с ней резкое снижение доходов от рекламы являются причиной ухода канала со спутника, а также неопределенной будущей ситуации, когда дело касается теннисных турниров. Канал останется в итальянском эфирном мультиплексе. SuperTennis HD является частью распределительного мультиплекса Persider на спутнике Eutelsat 9B (9 гр.в.д.). Канал здесь транслируется в режиме MLS (Multistream) в составе пакета, вещающего в итальянском луче. Таким образом, прием канала со спутника на антенны разумных диаметров будет по-прежнему возможен только в южной части Центральной Европы. Для приема потребуется ресивер с функцией Multistream.

Параметры вещания канала на спутнике Eutelsat 9B (9 гр.в.д.): 12466 Ггц, пол.верт., SR 41950, FEC 3/4; DVB-S2/8PSK, multistream, открыто

На Hot Bird канал вещает до 1 сентября на 12476 Ггц, пол.гор., SR 29900, FEC 3/4; DVB-S2/8PSK.

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