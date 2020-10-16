Какие сериалы выпустит МТС ТВ совместно с Александром Цекало

Три сериала, которые будут производиться МТС Медиа совместно со «Средой», уже анонсированы пресс-службой МТС.

В 2020-2021 годах МТС Медиа и московская продюсерская компания «Среда» (основателем и генеральный продюсером «Среды», работающей с 2008 г., является широкоизвестный шоумен и продюсер Александр Цекало) произведут семь совместных проектов, а именно эксклюзивных сериалов для собственного онлайн-кинотеатра МТС ТВ., первые три из них уже запущены в производство.

Три сериала, которые будут производиться МТС Медиа совместно со «Средой», уже анонсированы пресс-службой МТС. Итак это, далее процитируем выдержки из релиза компании:

«Хрустальный» — остросюжетная психологическая драма, основанная на реальных событиях. Зритель вместе с главным героем пройдет огромный путь осознания и преодоления травмы, изменившей всю его жизнь.

Сериал «Коса» — увлекательный триллер 18+ о серийном убийце, имеющем собственную систему выбора жертв. Героем движет одно желание — спасти детей от нелюбви, калечащей им жизни.

И наконец, «Сцены из супружеской жизни». Дерзкое драмеди в формате 18+ расскажет о нестандартном подходе к разрешению кризиса в семейной жизни».

Как говорит Александр Цекало: «Я вижу большое будущее у нашего партнерства, и оно не про количество, а про качество… Например, «Коса» — очень крутой проект».

Вице-президент по развитию медиабизнеса компании МТС Игорь Мишин отметил, в свою очередь:

«МТС Медиа активно приступила к стадии реализации производства качественных многочисленных проектов для нашего онлайн-кинотеатра МТС ТВ. Мы абсолютно четко осознаем потребности аудитории в определенных форматах сериального контента, что позволяет нам грамотно выстраивать контентную политику онлайн-кинотеатра. Среди наших контентных предложений будут как признанные жанры, так и смелые новые форматы. Мы выступаем сопродюсерами многих проектов с крупнейшими компаниями, теперь же можем заявить и о сотрудничестве с продюсерским центром «Среда», являющимся успешным производителем уникального сериального контента».

Напомним, что МТС Медиа – это дочерняя компания Группы МТС, развивающая ее медиа-активы и телевизионные продукты, которые включают IPTV, кабельное и спутниковое телевизионное вещание, распространение и производство контента, управление киностудией «Кинополис»

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