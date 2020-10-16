Появился новый сервис бесплатных спортивных трансляций для всего мира

SportsTribal TV будет охватывать как самые популярные виды спорта, так и те, которые можно причислить к “нишевым” и не совсем известным.

Скоро начнёт свою работу SportsTribal TV – новая бесплатная платформа, которая будет предназначаться для болельщиков со всего мира. Это новый потоковый сервис для любителей спорта. Предполагается, что он полностью будет финансироваться за счет рекламы.

О начале работы будет объявлено позже в этом году. Она предлагает “линейные” спортивные состязания 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. SportsTribal TV будет охватывать как самые популярные виды спорта, так и те, которые можно причислить к “нишевым” и не совсем известным.

Первым шагом сервиса будет запуск нескольких цифровых каналов, предлагающих «консолидированные виды спорта», доступных первоначально на мобильных устройствах. Только в 2021 году должна появиться полноценная теле- и стриминговая платформа. Интересно, что в исходной информации нет никаких упоминаний о каких-либо соглашениях относительно прав на трансляцию на SportsTribal TV.

Идейным вдохновителем SportsTribal TV является Фрэнк Боу (Frank Bowe), занимающий пост генерального директора. Идея Боу проистекает из осознания того, что многим спортивным организациям и правообладателям трудно найти фанатов и монетизировать свой видеоконтент. С помощью SportsTribal TV Фрэнк Боу стремится решить эту проблему, предлагая даже самым малоизвестным видам спорта, правообладателям и издателям цифровых спортивных материалов преобразовывать видеоресурсы (как новые, так и существующие) в линейные круглосуточные потоковые каналы.

Боу подчеркивает, что бизнес-модель SportsTribal TV основана на разделении доходов без крупных первоначальных инвестиций со стороны спортивных партнеров.

Для российских реалий платформа SportsTribal TV не является чем-то уникальным, так как уже существуют сервисы, предлагающие владельцам спортивного контента свои услуги. В частности, можно выделить ресурс sportrecs.com и посмотреть на нём насколько такая модель пользуется спросом у поклонников спорта.

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