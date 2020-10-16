"Матч" прекращает открытую трансляцию со спутника

“Матч” доступен для просмотра только при условии оплаты абонентом базовой платной услуги.

Данная новость не касается российских коммерческих спутниковых операторов, которые транслируют условно-бесплатные телеканалы двух российских эфирных мультиплексов.

На коммерческих спутниковых платформах телеканал “Матч” доступен для просмотра только при условии оплаты абонентом базовой платной услуги. Но для спортивных болельщиков, которые не могут принимать “Матч” с помощью эфирной антенны, в настоящее время существует “лазейка”, которая позволяет принимать этот канал бесплатно со спутника. Но с октября текущего года она исчезнет. ООО “ГПМ РТВ”, которое занимается производством спортивных телеканалов семейства “Матч”, сделало рассылку для руководителей ответственных организаций, в которой говорится о том, что с 1 октября текущего года сигнал канала “Матч” будет закодирован. Данная информация касается сигнала канала, вещающего в составе спутниковой платформы РТРС. Система условного доступа будет применена для всех дублей телеканала, распространяемых через спутники “Экспресс” и “Ямал” в точках 40, 49, 55 и 90 градусов восточной долготы. В данном письме не указывается система условного доступа, в которой будет закодирован сигнал телеканала “Матч”. Можно предположить, что это будет Госткрипт, являющийся модификацией кодировки Роскрипт.

Напомним, что в составе платформы РТРС, “Первый канал” и “Россия-1” со спутника вещают в кодированном режиме. Они недоступны для просмотра любителям спутникового телевидения, имеющим возможность принимать сигнал в T2-MI. Теперь они будут лишены бесплатного доступа к ещё одному телеканалу первого мультиплекса. Остальные зрители не должны заметить предполагаемые изменения в трансляции сигнала телеканала “Матч”.

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