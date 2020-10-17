Китайская компания планирует запуск сервиса спутникового радио для европейцев

О планах CMMB Vision Holdings по спутниковому радиовещанию на территорию России и страны бывшего СССР пока неизвестно.

Китайская компания CMMB Vision Holdings хочет удержать важную орбитальную позицию в 21 градус восточной долготы, чтобы со спутника передавать радиопрограммы на Европу и Ближний Восток и Африку.

В настоящий момент в смежной позиции (21,6 гр.в.д.) работает европейский спутник Eutelsat 21B, но к данному проекту он никакого отношения не имеет. К тому же, вещание планируется делать не через C, Ku или Ka-диапазон.

По информации издания Advanced Television, базирующаяся в Гонконге компания развивает бизнес, который планирует использовать L-диапазон (который очень подходит для спутникового радио) и официально называется S-DARS (Satellite-Digital Audio Radio Services). В своё время, ныне несуществующая радиосистема Worldspace использовала L-диапазон (1467–1492 МГц) для своих передач S-DARS.

Однако самый успешный проект спутникового радио непосредственного вещания SiriusXM использует S-диапазон со своих спутников (2305–2360 МГц). Основным преимуществом L-диапазона (и S-диапазона) является простота приема в транспортных средствах с помощью встроенной антенны, обычно устанавливаемой на крыше транспортного средства или в боковых зеркалах автомобиля.

Стратегия CMMB, изложенная в Space Intel Report (SIR), заключается в том, чтобы разместить старый спутник AsiaStar, когда-то принадлежавший Worldspace, на орбитальной позиции 21 градус восточной долготы, чтобы сохранить права Китая на это местоположение. Предыдущим КА, который работал в позиции 21 градуса восточной долготы был спутник Worldspace AfriStar. WorldSpace обанкротился в 2009 году.

О планах CMMB Vision Holdings по спутниковому радиовещанию на территорию России и страны бывшего СССР пока неизвестно.

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