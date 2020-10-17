Новости вещания спутниковых телеканалов

На Украине появился ещё один телемагазин.

Первые дни октября принесли несколько интересных новостей по вещанию спутниковых теле- и радиоканалов, и мы их решили объединить в одну публикацию. Касаются они в первую очередь вещания с зарубежных спутников, но есть и новая информация для абонентов “Триколора”.

Во-первых, именно на этой платформе можно ожидать новый музыкальный телеканал “Bridge TV Шлягер”, и как стало известно, что он не будет менять вещание “Bridge TV Deluxе” (такая информация появлялась ранее). А во-вторых, на платформе “Триколора” появился новый канал для слушателей, но прежде мы пройдёмся по новостям от других вещателей.

На Украине появился ещё один телемагазин. Называется он почему-то Sonata.TV, хотя никакой музыки на канале нет. Зато есть торговля украшениями. Канал присоединился по тематике к другим украинским телемагазинам – “Караван ТВ” и “Натали”.

Параметры вещания: Astra 4A (4,8 гр.в.д.) 12284 Мгц, пол.верт. SR 27500, FEC 3/4; DVB-S/QPSK)

Корейский телеканал Arirang TV начал вещание в стандарте высокой чёткости с позиции 19,2 градуса восточной долготы (спутниковая группировка Astra). Его программы посвящены актуальным событиям, культуре и истории Кореи. О наличии русских субтитров на данной версии канала не сообщается.

Параметры вещания: Astra 1L (19,2 гр.в.д.) 11,509 Мгц, пол. верт., SR 22000 5/6, DVB-S/QPSK)

Нидерландский канал BVN TV, который знаком любителям спутникового телевидения ещё по временам аналогового вещания, окончательно перешёл с группировки Hot Bird на один из спутников Astra в позиции 19,2 гр.в.д.

И снова “Триколор”. На платформе российского оператора началось вещание радиостанции “Радио 1”, которую вещатель (“РТВ-Подмосковье”) позиционирует как продолжателя советской радиостанции, называвшейся первой программой общесоюзного радио. Так это или нет мы не будем оспаривать, а просто сообщим вам параметры вещания: спутник Eutelsat36C в позиции 36 гр.в.д. – 12190 Мгц, поляризация левая, SR 22500 FEC 3/4, DVB-S2/MPEG-4, открыто.

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