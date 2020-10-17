Нужно ли выключать спутниковый ресивер или эфирную приставку

Многие такие пользователи слушают советы ближайших родственников, соседей и, что хуже всего, некоторых установщиков, которые им настойчиво советуют не выключать никогда оборудование из розетки.

Этой заметкой я хотел бы начать серию публикаций ответов на вопросы, с которыми регулярно приходится сталкиваться на практике. И первым номером будет материал с ответом на вопрос, который вынесен в заголовок. Могу к нему добавить вопрос: нужно ли выключать телевизор?

Возможно, что для кого-то этот вопрос является наивным, а для кого-то просто глупым, но поверьте – проблема с клиентами, которые привыкли эксплуатировать своё оборудование в режиме работы “нон-стоп” есть. Встречаются даже такие граждане, которые после покупки эфирной приставки или спутникового ресивера включают его в розетку, а затем выключают только с помощью пульта дистанционного управления. Но выключают ли они его на самом деле? Конечно же нет. Они просто переводят её (его) в так называемый “дежурный режим”, который выражается в том, что на приставку продолжает подаваться питание, о чём сигнализирует индикатор (обычно) красного цвета, но на телевизор никакой видеосигнал не выводится.

Многие такие пользователи слушают советы ближайших родственников, соседей и, что хуже всего, некоторых установщиков, которые им настойчиво советуют не выключать никогда оборудование из розетки. Встречаются среди таких “установщиков” и такие индивидуумы, которые вырезают или удаляют из пультов дистанционного управления кнопки, чтобы пожилые клиенты “куда-нибудь не туда не нажали”. Мне приходилось даже читать на некоторых ресурсах признания, что некоторые такие “специалисты” на пультиках Д/У от цифровых эфирных приставок в буквальном смысле “выдирают” кнопки переключения в режим прослушивания эфирного радио в цифровых мультиплексах. Как известно, в мультиплексах вещает не 20, а 23 канала, из которых три являются радиостанциями. Якобы, некоторые условные бабушки “любят” нажимать не на те кнопки и переводить приставку в режим приёма “радио”. После этого она начинает названивать установщику и “взрывать ему мозг”.

Практически все спутниковые операторы выпускают сейчас абонентские приставки, которые долго грузятся. Особенно это заметно на ряде моделей спутникового оператора “Триколор”. Некоторые модели “народного” оператора показывают антирекорды загрузки. Они могут входить в рабочий режим около минуты, а затем не сразу реагировать на пульт дистанционного управления. Абонент, особенно в возрасте, начинает нервничать и нажимать на пульте ДУ все кнопки подряд дабы их условный GS B-210 начал хоть как-то откликаться на команды с пульта. Поэтому в таких случаях, дабы клиенты не допекали звонками по телефону, такие “специалисты” советуют выключать приставки только с пульта.

Вот мы и пришли к ответу на вопрос “Правильно ли это?”. Отвечаю по порядку.

Во-первых, здесь встаёт вопрос денежный. Если приставка продолжает оставаться включённой в сеть, то она продолжает и потреблять электроэнергию. Вполне возможно, что и поменьше чем в полноценном рабочем режиме. Здесь я не специалист и не задавался вопросом насколько меньше. Если кто в комментариях может ответить на этот вопрос, то напишите.

Во-вторых, денежный вопрос не самый острый. Не так уж и много потребляет электроэнергии спутниковая или эфирная приставка. Куда серьёзней обстоит дело с постепенным переполнением оперативной памяти устройства. Здесь ресивер/приставку образно можно сравнить с рабочим компьютером, которого пользователь вынуждает работать без перезагрузки. Долго ли такой компьютер проработает без зависаний и торможений, если пользователь привык нагружать систему различными программами и играми? Рано или поздно такой ПК начнёт работать некорректно и его приходится перезагружать. А в особо запущенных случаях приходится полностью переустанавливать операционную систему, чтобы привести ПК пользователя в полноценный рабочий режим. Аналогичным образом приходится иногда действовать и с приставками/ресиверами – только полная переустановка помогает данный девайс привести в нормальное рабочее состояние.

В-третьих, и в самых главных. Вопрос безопасности. Предположим, что такой пользователь куда-то уехал или просто пошёл на работу, а в электросети случились неполадки. Достаточно иногда одной искры, чтобы возникла опасность пожара. Ещё меня умиляют пользователи, которые смотрят телевизор во время грозы. Встречались и такие случаи когда из-за удара молнии выходила из строя вся включённая в сеть техника, а иногда и проводка. Однажды молния ударила рядом с забором таких клиентов и им пришлось заниматься не только покупкой новой аппаратуры, но и прибегать к услугам электромонтёров. А теперь представьте себе такую ситуацию, когда ударила молния, досталось проводке, а хозяина нет дома…

“А как же телевизор? Его тоже нужно выключать?”. Я в таких случаях говорю, что всё зависит от наличия денежных средств в ваших карманах. Не хотите выключать – не выключайте. Ваше право. Но платить, в случае возможных проблем, всё равно придётся не Александру Сергеевичу Пушкину или Владимиру Владимировичу Путину, а лично вам. Такие пользователи могут что угодно заявлять навроде того что “всё было включено и хорошо работало всегда”. Но техника есть техника. И она более хрупка чем мы, люди. На порядок. Но даже люди, в конце концов, умирают. Поэтому, если хотите продлить жизнь своей технике, знайте, что она тоже должна “отдыхать”.

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