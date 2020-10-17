ZTE объявила об успешных испытаниях вещания в 5G NR

На основе вещания 5G NR несколько пользователей терминала могут одновременно принимать сигналы вещания 5G с одним набором радиопередач.

Прежде чем перейти к самому интересному, предлагаем нашим читателям перевод сухого отчёта от компании ZTE. Она запустила то, что является первой в отрасли услугой вещания, основанной на технологии физического уровня 5G NR, в Центре сотрудничества по производственным технологиям Ultra High Definition Video (Пекин), реализуя комплексную услугу видеовещания 5G HD. на частоте 700 МГц.

На основе вещания 5G NR несколько пользователей терминала могут одновременно принимать сигналы вещания 5G с одним набором радиопередач, и количество пользователей при этом не ограничено. Служба видеовещания в формате HD будет способствовать стандартизации услуг широковещательной/многоадресной передачи, объединяя медиа с 5G. Об этом сообщает Advanced Television.

Услуга сквозного вещания реализуется в диапазоне 30 МГц со скоростью 700 Мбит/с с подключением базовой сети 5G и видеосервера в качестве входа для вещания мультимедиа. Программа трансляции видео может передавать несколько каналов видео с разрешением 1080P HD/4K HD.

Кроме того, служба вещания приняла режим открытой трансляции, так что все терминалы, поддерживающие функции вещания, смогли принимать синхронизированные вещательные видео 5G NR, не занимая больше ресурсов по мере увеличения числа пользователей, к которым осуществляется доступ. Так говорится в официальном сообщении.

Теперь о том, какой главный посыл даёт эта информация от ZTE. Самое главное – возможность телевизионного вещания не через DVB-T2 и телевизионные вышки, а через технологию 5G. Об этом говорилось ранее, что и доказали испытания ZTE на практике.

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