Azercosmos нашел партнёра

Компания транслирует более 150 теле- и радиоканалов по всему миру со многих наземных платформ и обеспечивает удобное распространение видеоконтента операторам связи благодаря своей высококачественной инфраструктуре.

Вполне возможно, что в ближайшее время количество теле- и радиоканалов, которые транслируются через первый азербайджанский национальный спутник Azerspace-1, будет увеличиваться. Оператор спутника, государственная компания Azercosmos, объявила о заключении контракта с компанией, которая занимается телетрансляционными услугами по всему миру.

Новым клиентом оператора стала компания ViewMedia, которая будет предоставлять цифровые спутниковые услуги своим клиентам на Ближнем Востоке, в Европе и Африке. Помимо услуг спутниковой трансляции, компания занимается распространением контента через мировую сеть интернет (IPTV, VOD и т.п.)

Компания транслирует более 150 теле- и радиоканалов по всему миру со многих наземных платформ и обеспечивает удобное распространение видеоконтента операторам связи благодаря своей высококачественной инфраструктуре.

“Это партнерство позволит нам обеспечить бесперебойное распространение популярных каналов среди миллионов наших зрителей, особенно в африканском регионе”, – заявила Сафия Рана, коммерческий директор ViewMedia.

“Современные и высокотехнологичные сети вещания ViewMedia будут гарантировать клиентам оптимальное и эффективное использование ресурсов спутника Azerspace-1”, – отметил Марк Гатри, коммерческий директор Azercosmos.

Вполне возможно, что ViewMedia действительно будет делать упор на трансляцию для африканской аудитории через С-диапазон, как это и делается сейчас.

Спутник Azerspace-1 был запущен в феврале 2013 года и оснащен 24 транспондерами C-диапазона и 12 транспондерами Ku-диапазона и расположен в позиции 46 градусов восточной долготы.

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