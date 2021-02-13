Землетрясение силой до 7 баллов произошло в Армении

В Ереване ощущались толчки интенсивностью 5-6 баллов.

Недалеко от Еревана произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом сообщили в МЧС Армении.

Сейсмологическая станция территориальной службы сейсмической защиты зарегистрировала в восьми километрах юго-восточнее Еревана землетрясение магнитудой 4,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, сила подземных толчков в эпицентре составила шесть-семь баллов, — говорится на сайте ведомства.

В армянской столице землетрясение ощущалось силой в пять-шесть баллов, в Арагацотнской, Араратской, Ширакской, Армавирской, Вайоц-Дзорской областях — три-четыре балла.

Данных о разрушениях и пострадавших нет.

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