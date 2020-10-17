Неработающий российский спутник рухнул с орбиты не там где планировалось

По данным Роскосмоса спутник должен был полностью сгореть в атмосфере.

Изначально о планируемом падении спутника с орбиты в своей информации сообщили Военно-Воздушные Силы (ВВС) США.

Речь идёт о неработающем российском спутнике “Монитор-Э”, который был запущен в 2005 году с космодрома в Плесецке с помощью ракеты “Рокот”. Как это иногда бывает с российскими спутниками, в ходе эксплуатации на нём были обнаружены неисправности и он был выведен из рабочего режима в 2011 году.

КА “Монитор-Э” был предназначен для осуществления оперативного наблюдения поверхности Земли в полосе захвата от 90 до 160 км с пространственным разрешением от 8 до 20 м. Съёмки осуществлялись в интересах сельского и лесного хозяйства, экологического мониторинга, геологического картирования и поиска полезных ископаемых, контроля и оценки последствий ЧС, картографирования. В целом “Монитор-Э” относился к малым космическим аппаратам. Таким образом, из-за своего небольшого размера он не мог угрожать разрушениями в случае падения на Землю.

Изначально точка его падения была заявлена в 6.43 по московскому времени с координатами 7,5 градуса южной широты и 74,9 градуса восточной долготы (той самой, где на геостационарной орбите находится телекоммуникационный спутник ABS-2A). Но фактически сход с орбиты произошёл в 3 часа ночи по Москве в точке с координатами 59,8 градуса южной широты и 33,2 градуса западной долготы над Атлантическим океаном. Об этом сообщили американские военные.

По данным Роскосмоса спутник должен был полностью сгореть в атмосфере.

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