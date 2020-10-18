В Великобритании запустили в эфир музыкальный телеканал рождественской музыки

Запуск нового сезонного музыкального канала – это снежная буря рождественских хитов, парад знаменитостей и множество праздничного настроения.

Тяжёлое сейчас время. Даже если вы не живёте в зоне какого-нибудь политического или военного конфликта, то всё равно сталкиваетесь с негативом, вызванным распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Нужно как-то от этого отвлечься.

Но в театр, кино или на спортивное мероприятие сейчас так просто не пойдёшь и не попадёшь. Как же избавиться, пусть на время, от тревожных забот земных, не прибегая к отрицательным для здоровья анти-депрессантам? Наверное, именно такие мысли были у создателей нового музыкального телеканала, который начал вещание в Великобритании. Впрочем, давайте ознакомимся с официальной информацией по этому поводу.

Запуск нового сезонного музыкального канала – это снежная буря рождественских хитов, парад знаменитостей и множество праздничного настроения. Стремясь поднять настроение страны, Trace TV приносит Рождество в дома зрителей, запустив новый музыкальный канал Trace Xmas, полностью посвященный Рождеству. Так начинает свою заметку по данному поводу издание voice-online.co.uk.

Оливье Лаушез, соучредитель, председатель и главный исполнительный директор Trace TV: “Никогда не рано распространять рождественскую радость, и мы думаем, что даже самые анти-рождественские скептики будут счастливы, если торжества начнутся раньше”.

В прямом эфире на канале Sky Channel 364 “Trace Xmas” будет предоставлять рождественские саундтреки в режиме 24/7 в течение следующих трех месяцев.

На новом канале будут представлены смесь классических рождественских хитов от Мэрайи Кэри, Wham и Destiny’s Child до новейших сезонных треков Арианы Гранде, Little Mix и John Legend, а также большой груз праздничного контента. Многие знаменитости расскажут, что, как они надеются, Санта им положит под их елку в этом году.

Оливье Лаушез, соучредитель, председатель и главный исполнительный директор Trace TV: “Это был сложный год, и поэтому мы хотели заново изобрести наше предложение и принести самый лучший рождественский контент в дома по всей Великобритании”.

Параметры вещания нового телеканала: спутник Astra 2F (28,2 гр.вост.долг.), частота 11344 Мгц, поляризация горизонтальная, SR: 27500, FEC: 5/6; DVB-S/QPSK. Канал транслируется открыто и доступен для просмотра всем желающим с любым приёмным цифровым спутниковым оборудованием.

Есть только одно существенное “НО”. Получить доступ к просмотру канала со спутника можно, только если вы находитесь в зоне покрытия узкого британского луча. Принять сигнал на территории бывшего СССР не получится. Поэтому нам остаётся только порадоваться за британцев и оценить креатив создателей нового музыкального канала.

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