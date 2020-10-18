NASA UHD начал вещание с новой орбитальной позиции

NASA UHD в настоящий момент транслируется здесь без названия.

Телеканал Национального Управления по Авиации и Космонавтике США, который транслируется в стандарте ультравысокой чёткости, неожиданно начал вещание с новой орбитальной позиции.

Пока непонятно – идёт ли речь о тестировании на дополнительном спутнике для вхождения в пакеты платных цифровых европейских платформ или это реальный переход на новую точку дистрибьюции телесигнала. Напомним, что канал NASA UHD уже продолжительное время ведёт открытое вещание с популярной спутниковой группировки Hot Bird на позиции 13 градусов восточной долготы.

NASA UHD приступил к техническому вещанию в новом мультиплексе на спутнике Intelsat 10-02 (1 градус западной долготы). Канал транслируется на транспондере, задействованном до этого словацким оператором Telekom, который, в свою очередь, работал для платных операторов freeSAT, Telly, T-Mobile SAT, Magio Sat и Nová Digi TV SK. Теперь транспондер нашёл новое применение.

NASA UHD в настоящий момент транслируется здесь без названия. Программа полностью идентична той, что вещает с позиции 13 градусов восточной долготы.

Благодаря своим параметрам трансляции, NASA UHD использует только часть транспондерной ёмкости и поэтому на этой же частоте в будущем могут появиться и другие вещатели. Сам же канал транслируется со скоростью 98 Мбит/сек.

Параметры вещания NASA UHD на Intelsat 10-02: 12705 Мгц, поляризация вертикальная, SR 45000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

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