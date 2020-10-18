Старейший HD-канал вернулся к открытому вещанию

С момента своего создания в 2006 году LUXE.TV охватил сигналом более 120 стран Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии через более чем 130 операторов.

Международный телеканал LUXE.TV HD , показывающий в эфире сюжеты о стиле жизни и мире роскоши, начал открытую трансляцию на спутнике Eutelsat 9B (9 гр.вост.долг.) на частоте провайдера A1 Broadcasting . С 13 октября этого года. прием возможен на частоте 11,727 МГц, поляризация вертикальная (SR: 30000, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK). Канал имеет четыре аудиодорожки, одна из которых идёт на русском языке. Таким образом, любители спутникового телевидения снова могут смотреть передачи этого телеканала, который, в своё время, стал первым открытым спутниковым телеканалом в HD с русским переводом.

Провайдер A1 Broadcasting предоставляет транспондерную ёмкость таким телеканалам как Museum HD , MyZen TV HD и TIN – The Israel Network и следующим заказчиком, вероятно, станет LUXE.TV HD . В настоящее время дистрибьюцию сигнала данного канала осуществляет оператор Arqiva на частоте 12,092 МГц, поляризация горизонтальная (SR: 27500, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK), где передача зашифрована в системе условного доступа Viaccess 4.0.

Телеканал LUXE.TV открывает зрителям мир роскоши через документальные фильмы и репортажи. В течение года журналисты канала путешествуют по миру, делая сюжеты об уникальных товарах: роскошных автомобилях и украшениях, часах, домах и яхтах. Шампанское, звезды шоу-бизнеса и стилисты, дворцы и виллы в самых красивых местах мира. LUXE.TV представляет все стороны роскоши и стилей богатой жизни.

С момента своего создания в 2006 году LUXE.TV охватил сигналом более 120 стран Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии через более чем 130 операторов. Около 30 миллионов домохозяйств имеют доступ к его программам. По крайней мере, так утверждается на официальном сайте телеканала.

В России программы LUXE.TV транслируют несколько небольших кабельных операторов (например, брянский “Теленет”).

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