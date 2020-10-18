Когда можно ждать падения доходов операторов платного ТВ

К 2025 г. на пять ведущих стран будет приходиться 54% мировых доходов от платного телевидения.

Согласно свежему исследованию британской компании Digital TV Research «Обновленные прогнозы по платному телевидению», доходы рынка платного ТВ по всему миру упадут до 152 млрд американских долларов к 2025 году. Digital TV Research отмечает, что в 2018 и 2019 годах уже произошло их падение – на 9 миллиардов долларов.

При этом, с 2010 года число подписчиков платного телевидения увеличилось на 345 миллионов, а мировые доходы от платного телевидения достигли пика в 2016 г. и составили тогда 202 миллиарда ам. долларов, указывает Digital TV Research.

В упомянутом исследовании говорится, что к 2025 г. на пять ведущих стран будет приходиться 54% мировых доходов от платного телевидения, по сравнению с 62% в 2019 году. Пик доходов от платного телевидения в США пришелся на 2015 год, когда он был на уровне 105 миллиардов ам. долларов, но эти доходы упадут до 56 миллиардов ам. долларов в 2025 году. Великобритания и Канада потеряют почти 1 миллиард ам. долларов каждая, но Индия, вероятно, прибавит 0,8 миллиарда ам. долларов.

Что касается Азии, то в рассматриваемом исследовании «Обновленные прогнозы платного телевидения» подчеркивается, что Китай продолжит обеспечивать треть от всех абонентов платного телевидения в мире. Согласно прогнозам, к 2025 году Китай и Индия вместе обеспечат половину подписчиков платного ТВ в мире.

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