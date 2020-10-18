Компактные бактерицидные средства дезинфекции

Наиболее действенным способом дезинфекции поверхностей и воздуха являются ультрафиолетовые.

Мы продолжаем развивать актуальную из-за пандемии тему средств защиты и дезинфекции, которая стала востребованной.

Наиболее действенным способом дезинфекции поверхностей и воздуха являются ультрафиолетовые («кварцевые») лампы.

Сегодня мы расскажем о двух компактных (можно даже сказать, мобильных) устройствах, которые могут использоваться дома, в авто и других транспортных средствах, на работе. Эффективность в 99,9% (вирусы, бактерии, микробы, плесень, грибки – никого не щадит!) и удобный формфактор, позволяющий хранить их в любом ящичке/шкафчике/полочке, и даже переносить в сумке.

Знакомьтесь: сверхкомпактный ультрафиолетовый стерилизатор Dr.HD MiniQuartz и компактная ультрафиолетовая бактерицидная лампа Dr.HD MobiQuartz.

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