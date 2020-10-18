Прямая трансляция гонки “Формула 1” на YouTube собрала 1,7 миллионов просмотров

Поклонники смотрели трансляцию с разных устройств: 33% смотрели её на мобильных телефонах, а 30% наблюдали за гонками через телевизоры Smart TV.

Поклонники знаменитой автогонки F1 наблюдали в сети, как Льюис Хэмилтон сравнялся с рекордом Михаэля Шумахера, одержав 91 победу в гонке “Формулы-1” Aramco Grosser Preis Der Eifel 2020 в Германии 11 октября.

Гонка транслировалась на YouTube-канале Формулы-1 в прямом эфире бесплатно в семи европейских странах: Германии, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии, Норвегии, Швеции и Дании. На YouTube впервые была показана прямая трансляция гонок.

По информации устроителей “Формулы-1”, прямая трансляция привлекла большую молодую аудиторию: 1,7 миллиона просмотров прямого эфира с Гран-при Эйфеля (Гран-при Германии) на территорий семи стран. 31 процент этой аудитории были моложе 25 лет, 68 процентов – моложе 35 лет.

Поклонники смотрели трансляцию с разных устройств: 33% смотрели её на мобильных телефонах, а 30% наблюдали за гонками через телевизоры Smart TV. Трансляция гонок была дополненена разнообразным видеоконтентом (таким как анализ соревнований, основные моменты, архивный контент), что дало болельщикам больше доступа, чем когда-либо прежде, к каналу Formula 1 на YouTube. За неделю до гонки контент F1 на YouTube получил 41 миллион просмотров аудитории в 10,5 миллионов пользователей, что вдвое превышает объем аналогичной гонки в прошлом году. За выходные канал F1 добавил 50 000 новых подписчиков, в результате чего общее число подписчиков составило 4,4 миллиона.

Таким образом, канал «Формула-1» на YouTube за последние 90 дней охватил уникальную аудиторию в 40 миллионов поклонников и с начала года набрал 800 миллионов просмотров. Канал является одним из самых популярных спортивных направлений на YouTube, с более высоким уровнем вовлеченности аудитории, чем почти любой другой глобальный спортивный бренд (не включая боевые виды спорта) в 2020 году.

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