Испания тестирует 8K для в наземном цифровом эфире

Общественное телевидение Испании RTVE занимается съёмкой видеоконтента в разрешении 8K с прошлого года.

Пока мы считаем сколько российских телеканалов продлили вещание в аналоговом стандарте, поступила информация что Испания стала первой страной, которая транслировала 8K-контент по стандарту DVB-T2 в сетях цифрового эфирного телевидения (DTT).

Группа общественного телевидения RTVE провела первые трансляции с использованием DVB-T2 и звука Dolby AC-4 на канале TVE 4K, которым заведует компания Cellnex Telecom. Вещание проведено в нескольких городах Испании: в Мадриде, Севилье, Валенсии, Барселоне и других.

В испытании использовались телевизоры Samsung QLED 8K. Сигнал транслировался с головной телевизионной станции Высшей технической школы инженеров электросвязи UPM в Мадриде на 44 эфирном дециметровом канале, который является тестовым.

Общественное телевидение Испании RTVE занимается съёмкой видеоконтента в разрешении 8K с прошлого года.

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