Турция обнародовала свои планы по запуску спутников

Турция также строит свой собственный спутник Turksat 6A, который должен отправиться на геостационарную орбиту в 2022 году.

В середине декабря Турция запустит спутник Turksat 5A с новейшими технологиями и большей емкостью, что позволит расширить зону обслуживаемой территории, заявил 16 ноября генеральный менеджер Turksat Дженк Сен. “Эта работа имеет два аспекта. Первое – защитить наш национальный суверенитет, а второе – создать с его помощью коммерческое предложение”, – сказал специалист Turksat – “В этом контексте мы разрабатываем наши новые спутники, особенно Turksat 5A и 5B, чтобы использовать их в новых зонах покрытия”.

Ожидается, что новый телекоммуникационный турецкий спутник проведет на орбите более 30 лет, предоставляя телевизионные услуги и сеть широкополосной передачи данных (ШПД). На борту Turksat 5A 42 транспондера и он будет расположен на мало используемой турецкой орбитальной позиции 31 градус восточной долготы. Территория покрытия сигнала – Ближний Восток, юг Европы и большая часть Африки. В России спутник хорошо должен приниматься в южных регионах.

Еще один сателлит Turksat 5B находится в стадии строительства и будет запущен в следующем году. И Turksat 5A, и Turksat 5B строятся компанией Airbus.

Турция также строит свой собственный спутник Turksat 6A, который должен отправиться на геостационарную орбиту в 2022 году.

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