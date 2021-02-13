Навальный пожаловался в Совет Европы на неисполнение решения ЕСПЧ по делу "Ив Роше"

Навальный просит принять меры в отношении России.

Защита Алексея Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Ольга Михайлова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Интерфакс.

В обращении говорится, что господин Навальный просит принять меры в отношении России в связи с неисполнением властями решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Ив Роше".

Мы обратились в Комитет министров Совета Европы, наше обращение будет рассмотрено на заседании в марте,— заявила госпожа Михайлова.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по заявлению Навальных присудил им компенсацию более чем в 80 тыс. евро, признав, что российские власти нарушили в их отношении ряд статей Европейской конвенции по правам человека при производстве по делу "Ив Роше".

Верховный суд России 25 апреля 2018 года по представлению председателя суда возобновил производство по делу отношении Навальных в связи с решением ЕСПЧ, однако оставил приговор без изменений.

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