Мошенники с чудо-антенной HQClear добрались до Украины

Чуть ранее мошенники предлагали пользователям Украины акционный Wi-Fi- роутер за 699 гривен, который даёт доступ к бесплатному спутниковому интернету и “Телевидению HD”…

Мы неоднократно писали о мошенниках, которые практически свободно действуют на территории Российской Федерации, предлагая доверчивым покупателям различные чудо-антенны и приставки.

Реклама таких волшебных девайсов то и дело всплывает в интернете и находит отклик у покупателей, которые забывают что никаких чудес не бывает и смотреть бесплатно множество телеканалов на оборудование с красивой “обёрткой” в виде завлекающей рекламы не получится. В лучшем случае таким покупателям присылают за их деньги дешёвую комнатную антенну, а в худшем – посылку с землёй или песком. Как оказалось, такая же проблема выявлена и на территории Украины.

Местное онлайн-издания сообщают о том, что мошенники предлагают украинским гражданам антенну HQClear TV. Она хорошо знакома по условному российскому рынку развода граждан на деньги. Данная антенна, якобы, способна принимать и спутниковые и эфирные цифровые телеканалы, в том числе и кодированные. На Украине мошенники активизировались после того как ведущие национальные телеканалы закодировали свой сигнал на спутнике.

Здесь “волшебная” антенна предлагается покупателям всего за 399 гривен (по текущему курсу это примерно 1100 рублей). Разумеется, что настоящая стоимость этой антенны находится в пределах 200 рублей максимум и её технические характеристики ничем не лучше куска провода, который можно воткнуть в антенный вход телевизора.

Подаётся это всё под соусом некоей корейской технологии, которая “разоряет провайдеров Украины”. Правда, всё иллюстрируется старой антенной от “Триколор ТВ”. То, что данный провайдер официально на территории этой страны не работает ни мошенников ни пользователей, судя по всему не отвлекает от главной цели – у одних получить кучу телеканалов почти забесплатно, а у других – получить неплохой доход с такого любителя “халявы”.

Чуть ранее мошенники предлагали пользователям Украины акционный Wi-Fi- роутер за 699 гривен, который даёт доступ к бесплатному спутниковому интернету и “Телевидению HD”…

Таким образом, можно констатировать что продажи продолжаются. Судя по всему, на нечистых на руку “продавцов” никто не жалуется в правоохранительные органы. Всё-таки убыток не такой большой. На что и рассчитывают обманщики, которые продолжают торговать через интернет различными чудесами техники для тех, кто хочет получить очень много, заплатив всего 399 гривен или около того.

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