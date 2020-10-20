В России начал вещание "подводный" телеканал

Канал вещает круглосуточно в HD-разрешении.

В конце октября текущего года на российском телерынке началось вещание необычного телеканала “Под водой”. Он предназначен для тех зрителей, которые устали от информационной повестки дня и хотят просто отдохнуть перед экраном своего телевизора. Причём, отдохнуть полноценно.

Вот что сообщают о новинке его создатели: HD канал «Под водой» – это весь подводный мир. Программа телеканала состоит из небольших видовых фильмов и видеосюжетов, снятых практически во всех уголках мира (моря и океаны, реки, озера, водохранилища разных стран и континентов). Это красота подводной флоры и фауны. На канале нет людей и нет закадрового текста. Природа безупречна и самодостаточна. Возможны только титры с географией съемок, видами растений, животных или рыб. Зрители канала смогут увидеть, как прекрасен, удивителен и разнообразен подводный мир. Контент канала состоит из видео, цветовая палитра которого и ритм жизни подводного мира настраивают зрителя на спокойствие, отдых и гармонию. Канал вещает круглосуточно в HD-разрешении. Заявлена программа передач. Производством “подводного” телеканала занимается ООО “Актуальные новостные технологии”.

Представители телеканала уже провели переговоры с основными российскими платформами платного телевидения, среди которых “Ростелеком”, “Билайн”, “МТС” и другие. В настоящий момент дистрибьюция сигнала телеканала осуществляется через интернет (M9). У наших читателей есть возможность оценить вещание телеканала “Под водой” через страницу его тестового просмотра.

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