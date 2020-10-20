Основные телеканалы RAI начнут открытое вещание в HD

Каналы Rai HD транслируют тот же контент, что и копии в разрешении SD. Они отличаются только техническим качеством. SD-версии некоторых каналов Rai транслируются открыто.

Итальянская общественная телекомпания Rai готовит изменения в спутниковом распределении своих основных телевизионных программ на позиции 13 градусов восточной долготы. Они перейдут на бесплатное, открытое вещание до конца этого года.

На первом этапе в открытый режим будут переведены каналы Rai1 HD, Rai2 HD и Rai3 HD. Конкретные даты этого события пока не установлены. Известно, что оно запланировано на конец текущего года.

Каналы Rai HD транслируют тот же контент, что и копии в разрешении SD. Они отличаются только техническим качеством. SD-версии некоторых каналов Rai транслируются открыто.

Стоит отметить, что RAI будет транслировать открыто телепрограммы в HD, на которые у телекомпании есть права на вещание для Европы (как сейчас в разрешении SD). Зрители найдут список закодированных программ в телетексте RAI на странице 517, с обновлением каждое воскресенье на неделю вперед.

Закодированные каналы Rai доступны зрителям бесплатной спутниковой платформы TivúSat. После декодирования перечисленных каналов Rai HD для большинства программ не потребуется карта доступа. Это изменение в распространении будет приветствоваться зарубежными телезрителями, которые уже не удовлетворены текущим качеством вещания SD-каналов итальянского общественного вещателя.

В настоящий момент телеканалы Rai транслируются для непосредственного приёма со спутниковой группировки Eutelsat Hot Bird на 13 градусах восточной долготы. Ни одна из программ Rai в настоящее время не транслируется открыто в разрешении HD.

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