МТС ТВ запустила сериал "Need Хелп"

Главные герои комедии «Need Хелп» — креативные студенты, которые занимаются благотворительностью.

В онлайн-кинотеатре МТС ТВ стартовала премьера молодежного комедийного сериала «Need Хелп» от создателей нашумевшего интернет-проекта #Dетки.

Вышедший в прошлом году, достаточно жесткий сериал #Dетки создатели аттестовали как «первый честный российский сериал о современных подростках, – историю обычных парней и девушек, сериал о соблазнах перед опасной жизнью и том, к чему она приводит». Сериал же «Need Хелп» отличается, прежде всего, от сериального драматическо-детективного продукта #Dетки тем, что это комедия.

Главные герои комедии «Need Хелп» — креативные студенты, которые занимаются благотворительностью. Главный герой Лёня вступает в волонтерскую организацию, чтобы не вылететь из института, и, неожиданно для себя, искренне втягивается в привычку постоянно помогать окружающим.

«Это очень позитивная, добрая история про молодежь и ее взгляд на жизнь. Тут нет ничего поучительного или занудного, но есть искренность, юмор и надежда на лучшее — как раз то, что нам всем сейчас нужно», — говорит одна из актрис, снимавшаяся в сериале.

Над проектом работала компания-продакшн Tempo Rhythm – т.е. создатели онлайн-сериала #Dетки. Сериал «Need Хелп» выпущен по заказу МТС Медиа. МТС Медиа — дочерняя компания группы МТС, развивающая ее медиаактивы и телевизионные продукты, которые включают IPTV, кабельное и спутниковое телевизионное вещание, распространение и производство контента, управление киностудией «Кинополис». Одним из приоритетов МТС Медиа является развитие собственной мультимедийной платформы МТС ТВ, позволяющей обеспечить трансляцию контента во всех средах смотрения.

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