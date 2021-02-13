Каждый второй случай COVID-19 в Атырауской области приходится на работников месторождений

С начала пандемии КВИ Тенгизское месторождение ТОО "Тенгизшевройл" остается крупным очагом заболевания.

В Атырауской области эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции COVID-19 все еще остается напряженной, сообщает zakon.kz.

Основной контингент заболевших отмечается среди работников промышленных предприятии – 53,4%.⠀

С начала пандемии КВИ Тенгизское месторождение ТОО "Тенгизшевройл" остается крупным очагом заболевания, а также высокая заболеваемость зарегистрирована среди работающих компании НКОК (Норт Каспиан Оперейтинг Компани), компании CNCEС "Специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк г.Атырау", в структурных подразделениях "Эмбамунайгаз", ТОО СБК "Казмунайгаз-Бурение", ТОО "Матинпетролеум", АО "Каспийнефть".

⠀ТОО "Тенгизшевройл" ТШО продолжая обеспечивать защиту здоровья работников, одним из первых начал сотрудничество в проведении вакцинации против КВИ своих работников. Компания заявила о готовности полностью компенсировать финансовые затраты на приобретение, транспортировку и хранение вакцины.⠀В связи с этим, было подготовлено и направлено письмо во все организации с просьбой рассмотреть возможность вакцинации всех работников производственных учреждений за счет работодателя.

Усиленный контроль за соблюдением карантинных мер в вахтовых городках промышленных предприятий с проведением ежедневного выезда мониторинговой группой привели к снижению заболеваемости последние месяцы.

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